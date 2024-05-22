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Против мусорного полигона к резиденции губернатора в пикет вышла 84-летняя пенсионерка
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня к резиденции губернатора Свердловской области с одиночным пикетом вышла 84-летняя жительница деревни Верхняя Боевка. Женщина обращается к главе региона, призывая поговорить с жителями Сысертского района.
Требования у пикетирующей сегодня Нины Пьянковой, как и у других сысертчан, прежние – отказ от строительства мусорного полигона на сельскохозяйственных землях района.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
Требования у пикетирующей сегодня Нины Пьянковой, как и у других сысертчан, прежние – отказ от строительства мусорного полигона на сельскохозяйственных землях района.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
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