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Противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе продолжить пикетировать в Екатеринбурге
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Противники строительства мусорного полигона у деревни Андреевка продолжают выходить в одиночные пикет в Екатеринбурге у здания резиденции губернатора Свердловской области.
На этот раз в пикете стоит Александр Норицын из села Щелкун, представившийся участником боевых действий в Чечне. Он призвал губернатора встретиться с людьми, которые хотят обсудить с главой региона вопрос строительства мусорного предприятия в их родном районе.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
На этот раз в пикете стоит Александр Норицын из села Щелкун, представившийся участником боевых действий в Чечне. Он призвал губернатора встретиться с людьми, которые хотят обсудить с главой региона вопрос строительства мусорного предприятия в их родном районе.
Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом, который инициаторы строительства называют «экокластером», областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа, в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области.
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