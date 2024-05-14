К резиденции губернатора вновь вышли с пикетом против строительства мусорного полигона под Сысертью





— рассказала женщина Скоро будет год как растет недовольство народа. А губернатор никак не может выйти, хотя нам обещали, что он приедет. Но увы,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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К резиденции губернатора Свердловской области вновь вышли с пикетом против строительства мусорного полигона под Сысертью. Женщина требует личной встречи с Евгением Куйвашевым.Напомним, мусорный полигон с мусороперерабатывающим заводом (инициаторы строительства называют объект эко-кластером) областные власти хотят разместить у деревни Андреевка на юге Сысертского городского округа (в 32 км от Сысерти и в 18 км от Снежинска Челябинской области).