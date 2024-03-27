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Жители Сысертского городского округа не перестают выходить в пикеты против строительства мусорного полигона
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 5 апреля, к резиденции губернатора Свердловской области (который, к слову, находится в отпуске) в Екатеринбурге вышел житель самой Сысерти — с плакатом «участники СВО против Сысертского полигона».
К пикетчику вышла помощница свердловского омбундсмена Татьяны Мерзляковой, а затем и сама омбудсмен и член президентского СПЧ.
Напомним, мусорный полигон и мусороперерабатывающий комплекс планируют построить на юге Сысертского района, рядом с деревней Андреевка. Для строительства объекта участки исключают из земель сельхозназначения.
К пикетчику вышла помощница свердловского омбундсмена Татьяны Мерзляковой, а затем и сама омбудсмен и член президентского СПЧ.
Напомним, мусорный полигон и мусороперерабатывающий комплекс планируют построить на юге Сысертского района, рядом с деревней Андреевка. Для строительства объекта участки исключают из земель сельхозназначения.
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