Возрастное ограничение 18+
Силовики провели рейд по заведениям в центре Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ночь на 31 марта в центре Екатеринбурга прошел рейд силовиков по барам. Проверяли лицензию на алкоголь и документы у посетителей ночных заведений. Также на улице стали останавливать машины для проверки. Об этом сообщает URA.RU.
В составе проверяющих были сотрудники УМВД, кинологи, ГИБДД, УгРО, ОБЭП, ППС и общественники «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев).
Рейд начался с посещения двух баров на улице 8 Марта — Union и Entropy bar. В Entropy bar сотрудники обнаружили контрафактный алкоголь, а также несовершеннолетнего и троих лиц, употреблявших наркотики (двое из них — сотрудники). Действия силовиков не ограничились только проверкой этих заведений — были проверены еще четыре заведения (Ilan, Face to Haze, The out bar и Library), а гаишники начали останавливать машины на улице.
В ходе проверок автомобилей были обнаружены страйкбольный автомат и травматические пистолеты в одной из машин, но водителя отпустили — документы оказались в порядке. Водителей с тонировкой заставили отдирать ее прямо на месте. Кашигин поделился, что решение о проверки машин было принято спонтанно.
Рейд продолжался более четырех часов, как рассказал полковник Кашигин, действия силовиков хвалили многие прохожие и даже просили о селфи.
В составе проверяющих были сотрудники УМВД, кинологи, ГИБДД, УгРО, ОБЭП, ППС и общественники «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев).
Рейд начался с посещения двух баров на улице 8 Марта — Union и Entropy bar. В Entropy bar сотрудники обнаружили контрафактный алкоголь, а также несовершеннолетнего и троих лиц, употреблявших наркотики (двое из них — сотрудники). Действия силовиков не ограничились только проверкой этих заведений — были проверены еще четыре заведения (Ilan, Face to Haze, The out bar и Library), а гаишники начали останавливать машины на улице.
В ходе проверок автомобилей были обнаружены страйкбольный автомат и травматические пистолеты в одной из машин, но водителя отпустили — документы оказались в порядке. Водителей с тонировкой заставили отдирать ее прямо на месте. Кашигин поделился, что решение о проверки машин было принято спонтанно.
Рейд продолжался более четырех часов, как рассказал полковник Кашигин, действия силовиков хвалили многие прохожие и даже просили о селфи.
«Хочу отдать должное сотрудникам. Большинство из них пошли на рейдовое мероприятие с большим удовольствием, для разнообразия, для развития. Они работали аккуратно, спокойно. <…> А безопасность дорожного движения на сегодняшний день является одной из приоритетных задач»,
— рассказал полковник Кашигин,
координировавший рейд.
координировавший рейд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге обнаружили подпольный цех с Hennessy
30 марта 2024
30 марта 2024
На Кольцовском тракте разбился водитель Toyota
26 марта 2024
26 марта 2024