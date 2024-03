Силовики провели рейд по заведениям в центре Екатеринбурга

— рассказал полковник Кашигин,

координировавший рейд. «Хочу отдать должное сотрудникам. Большинство из них пошли на рейдовое мероприятие с большим удовольствием, для разнообразия, для развития. Они работали аккуратно, спокойно. <…> А безопасность дорожного движения на сегодняшний день является одной из приоритетных задач»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В ночь на 31 марта в центре Екатеринбурга прошел рейд силовиков по барам. Проверяли лицензию на алкоголь и документы у посетителей ночных заведений. Также на улице стали останавливать машины для проверки. Об этом сообщает URA.RU.В составе проверяющих были сотрудники УМВД, кинологи, ГИБДД, УгРО, ОБЭП, ППС и общественники «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев).Рейд начался с посещения двух баров на улице 8 Марта — Union и Entropy bar. В Entropy bar сотрудники обнаружили контрафактный алкоголь, а также несовершеннолетнего и троих лиц, употреблявших наркотики (двое из них — сотрудники). Действия силовиков не ограничились только проверкой этих заведений — были проверены еще четыре заведения (Ilan, Face to Haze, The out bar и Library), а гаишники начали останавливать машины на улице.В ходе проверок автомобилей были обнаружены страйкбольный автомат и травматические пистолеты в одной из машин, но водителя отпустили — документы оказались в порядке. Водителей с тонировкой заставили отдирать ее прямо на месте. Кашигин поделился, что решение о проверки машин было принято спонтанно.Рейд продолжался более четырех часов, как рассказал полковник Кашигин, действия силовиков хвалили многие прохожие и даже просили о селфи.