Жители Сысертского района продолжить выходить в пикеты в Екатеринбурге





– сказала женщина. «Там изготавливают сыры, молоко, творог, проходят очень больше экскурсии, люди приезжают со всей области, там чистота, порядок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге сегодня снова проходит одиночный пикет. Жители Сысертского района продолжают требовать встречи с главой региона.Сегодня с плакатом вышла жительница села Никольское Елена. Она требует встречи с Евгением Куйвашевым по вопросу строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса у деревни Андреевка — это в четырёх километрах от её села, где находится большое фермерское хозяйство.Она настаивает на том, что эти земли должны сохранить для сельскохозяйственных целей.