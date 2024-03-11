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Жители Сысертского района продолжить выходить в пикеты в Екатеринбурге
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
У резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге сегодня снова проходит одиночный пикет. Жители Сысертского района продолжают требовать встречи с главой региона.
Сегодня с плакатом вышла жительница села Никольское Елена. Она требует встречи с Евгением Куйвашевым по вопросу строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса у деревни Андреевка — это в четырёх километрах от её села, где находится большое фермерское хозяйство.
Она настаивает на том, что эти земли должны сохранить для сельскохозяйственных целей.
Сегодня с плакатом вышла жительница села Никольское Елена. Она требует встречи с Евгением Куйвашевым по вопросу строительства мусорного полигона и мусороперерабатывающего комплекса у деревни Андреевка — это в четырёх километрах от её села, где находится большое фермерское хозяйство.
«Там изготавливают сыры, молоко, творог, проходят очень больше экскурсии, люди приезжают со всей области, там чистота, порядок»,
– сказала женщина.
Она настаивает на том, что эти земли должны сохранить для сельскохозяйственных целей.
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