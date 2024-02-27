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Трёх екатеринбурженок оштрафовали за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан»

12.52 Среда, 28 февраля 2024
Фото: It's My City
Ленинский суд Екатеринбурга сегодня оштрафовал на 15 тысяч рублей активистку «Молодёжного Яблока» Полину Берескину (на фото слева). Решение по административному делу, возбуждённому по части 5 статьи 20.2 КоАП, вынес судья Владимир Ушаков.

Ушаков согласился с полицейской Варварой Хайруллиной, которая составляла на Берескину протокол – она расценила возложение цветов к памятнику погибшим воинам-интернационалистам («Чёрный тюльпан») на площади Советской Армии в Екатеринбурге как нарушение правил участия в публичных мероприятиях. Вчера и позавчера тот же судья назначил штрафы на аналогичные суммы ещё двум девушкам – Елизавете Казанцевой и Наталье Казанцевой. Все трое были задержаны 10 февраля у памятника «Чёрный тюльпан» полицейскими в штатском.

По мнению полиции, девушки участвовали в несанкционированном пикете, а признаками участия были белые шапки и шарфы, надетые на них.

Полина Берескина в суде сказала, что была не в белой, а в бежевой шапке и бежевом шарфе, и что это её повседневная одежда.

Защитница Берескиной, юрист Вера Мангилева в ходе заседания обратила внимание на противоречия в показаниях полицейских – так, в рапорте указано, что Берескина якобы не выполнила требования присутствовавших на площади сотрудника министерства общественной безопасности (МОБ) Виталия Сорокина и полицейского из ОИАЗ Отара Амоева. Однако когда те подходили к собравшимся у памятника «Чёрный тюльпан» и предупреждали людей о том, что мероприятие не санкционировано, Берескина ещё даже не пришла на площадь с гвоздиками. Полиция также подтвердила, что когда собравшихся предупреждали о том, что мероприятие не согласовано, Берескиной в группе людей не было. После этого судья Ушаков задал несколько уточняющих вопросов, спросив Берескину, возлагала ли она в тот день цветы к памятнику. Девушка это подтвердила. Этого в итоге стало достаточно для вынесения обвинительного постановления.

Вера Мангилева рассказала «Вечерним ведомостям», что сегодняшнее решение о назначении штрафа будет обжаловано в апелляции.

Отметим, что акцию с возложением цветов в городах России на 10 февраля анонсировало движение жён мобилизованных «Путь дoмoй». Представители этого движения предлагали прийти в том числе и к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге. Однако неизвестно, участвовала ли в итоге хотя бы одна супруга мобилизованного в екатеринбургской акции – на мероприятии было задержано пять человек, среди которых жён мобилизованных не было. На четверых задержанных составили протоколы по «митинговой» статье 20.2 КоАП – Альберта Якупова сразу же арестовали на 8 суток (он уже отбыл арест, выйдя на свободу), а три девушки получили в итоге штрафы по 15 тысяч рублей. Пятого задержанного, Ивана Букина, единственного отпустили из отдела полиции без протокола – после того как он сказал, что мобилизован его отец.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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