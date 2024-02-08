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Екатеринбуржцы стали чаще покупать игровые консоли и игры к ним

10.44 Пятница, 9 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге стали больше интересоваться консольными играми. В прошлом году в уральской столице продажи консолей выросли на 13%, новых игровых приставок на 26%. Игры в 2023 году покупали на 24% чаще, чем в 2022.

Аналитики «Авито» связывают это не только с ростом интереса к играм, но с доступностью игровой техники и игр. За год цены на них снизились от 9% до 29% – в зависимости от модели.

В минувшем году заметнее всего выросли продажи новых консолей Steam – в 11 раз. Наибольший рост, по замечанию аналитиков, пришёлся на флагманскую модель Valve Steam Deck, которая в среднем обошлась екатеринбуржцам в 43,9 тысяч рублей. На втором месте по продажам – Nintendo, рост на 47%. Самой популярной моделью марки стал Nintendo Switch. В среднем в 2023 году такие консоли можно было купить за 18,1 тысячи рублей, что на 29% меньше, чем в 2022 году.

Среди приставок на 39% увеличились продажи Sony и на 24% – Xbox. Наибольшим спросом пользовались модели PlayStation 4 и 5, а у Xbox – 360, One и Series S. Новую PlayStation 4 можно было купить за 22,5 тысячи рублей (-15% год к году), PlayStation 5 – за 44,1 тысячи рублей (-27%). Xbox 360 в среднем стоила 7,3 тысячи рублей (-16%), Xbox One – 14,4 тысячи рублей (-15%), Xbox Series S – 22,7 тысячи рублей (- 16,5%).

Самыми популярными играми у екатеринбургских геймеров в ушедшем году были FIFA 2023 (21%), GTA V (4%) и Red Dead Redemption 2 (3%). Отмечается, что они также были в лидерах в 2022 году. В 2023 году на первом месте по росту продаж оказалась God of War Ragnarok — они выросли в 2,5 раза. За ней идет игра FIFA 2023 (+102%), а третье место заняла Red Dead Redemption 2 (+53%). Также хитами стали игры Hogwarts Legacy и Atomic Heart, вышедшие в начале прошлого года.

«Интерес российских геймеров к Atomic Heart легко объясним — это первый ААА-проект на просторах СНГ за многие годы, привлекший внимание не только российских, но и иностранных игроков крайне необычным для игр такого масштаба сеттингом. К тому же, с первого дня релиза подписчики сервиса Xbox Game Pass могли играть в неё бесплатно. Запрос на Hogwarts Legacy тоже вполне понятен: в России очень широкая фан-база вселенной Гарри Поттера, а последняя масштабная игра по ней вышла больше 10 лет назад еще на платформах Playstation 3 и Xbox 360»,

– объяснил руководитель категории «Электроника» в «Авито» Павел Комаров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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