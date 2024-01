Трек «Пыяла» из нашумевшего сериала стал самым популярным у екатеринбуржцев в новогодние праздники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге самым популярным треком, который жители уральской столицы слушали в период новогодних праздников, стала «Пыяла» («Аигел») из нашумевшего сериала «Слово пацана».Кроме неё в топ-5 самых заслушанных песен попали «Царица» (ANNA ASTI), The Best of Greatest Hits (Мираж), «Давай сбежим (Искорки)» («5УТРА») и «Зима в сердце» («Моя Мишель»). Такие данные приводят аналитики экосистемы МТС, отметившие, что кроме рока, рэпа и поп-музыки екатеринбуржцы пристрастились к электронным и танцевальным композициям, а также к отечественной эстраде.А в пятерке самых популярных в Екатеринбурге исполнителей оказались ANNA ASTI, Баста, «Король и Шут», NЮ и MACAN – с 30 декабря по 8 января их слушали больше всего.Отмечается, что столица Урала по-прежнему входит в топ-10 городов, в которых чаще всего слушают музыку.