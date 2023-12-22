На Уралмаш вернулся свет

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аварийщики устранили последствия аварии на электросетях, из-за которой во тьму погрузилась большая часть микрорайона Уралмаш. Света не было не только в жилых домах. Авария коснулась некоторые предприятия и организации, а на улицах работали не все светофоры.Отсутствие света наблюдалось на проспекте Космонавтов, на улицах Победы и Бакинских Комиссаров, в районе Белой Башни. В общей сложности без электроснабжения пятничным вечером осталось около восьми десятков домов Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга. Произошло это из-за технологического нарушения в распределительной сети. Оперативно вернуть электричество в дома удалось благодаря перераспределению подачи его через резервные схемы.Устранением аварии занимались работники екатеринбургского отделения предприятия «Россети Урал». В целом они справились быстрее, чем за изначально обещанные два-три часа.