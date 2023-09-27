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Сотрудники Уральской авиабазы придумали, как бороться с торфяными пожарами зимой

17.52 Четверг, 5 октября 2023
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин сообщил, что в Свердловской области сложилась самая непростая ситуация с торфяными пожарами за последнее десятилетие. Но, по его словам, сотрудники Уральской авиабазы придумали, как бороться с такими возгораниями зимой.

Илья Секерин сегодня на встрече с журналистами заявил, что в области из-за тепла и засухи вода ушла даже из болот с залежами торфа, которые стали источниками пожаров. Смог от таких возгораний не раз накрывал Екатеринбург в этом году. На данный момент в области зафиксировано несколько почвенных возгораний площадью 22 гектара. Проблема в том, что торфяные пожары являются достаточно стойкими и могут «пережить» зиму.

В департаменте информполитики Свердловской области заявили, что технология по тушению торфяных пожаров зимой, которую разработали сотрудники Уральской авиабазы, основана на максимальном охлаждении очагов горения. Еще один элемент успешной борьбы с возгораниями – детальная разведка территории, где они действуют.

«При обследовании территорий отлично себя зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизором. Их применение позволяет в кратчайшие сроки обследовать значительные площади. Тление сухого торфа происходит без выделения видимого дыма, и заметить очаг без необходимого оборудования практически невозможно»,

– пояснил и.о. директора Уральской авиабазы Илья Секерин.


Уральская авиабаза для тушения торфяных пожаров зимой использует бульдозеры. С их помощью очаг возгорания вскрывается и раскапывается. Затем изъятый тлеющий торф распределяется по поверхности земли тонким слоем не больше 10 сантиметров. После этого торф должен остыть за несколько часов. Когда его температура становится ниже 40°С, торф прекращает гореть. На таких участках уже исключается образование новых очагов возгорания. Так, поэтапно вычерпывается весь очаг до негорящего слоя торфа.

Утверждается, что один день с помощью такого способа можно потушить до двух гектаров торфяного пожара. Необходимость использования ручного труда при этом сводится к минимуму.

В мае «Вечерние ведомости» писали, как под Екатеринбургом тушат торфяники и чем опасны такие пожары. Читайте репортаж «с полей».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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