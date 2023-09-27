Сотрудники Уральской авиабазы придумали, как бороться с торфяными пожарами зимой

– пояснил и.о. директора Уральской авиабазы Илья Секерин.

«При обследовании территорий отлично себя зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизором. Их применение позволяет в кратчайшие сроки обследовать значительные площади. Тление сухого торфа происходит без выделения видимого дыма, и заметить очаг без необходимого оборудования практически невозможно»,