Погорельцам из Сосьвы и Таежного выплатили 64,5 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям поселков Сосьва и Таёжный, пострадавшим от лесных пожаров, выплатили 64,5 миллиона рублей. Как заявили в департаменте информполитики региона, 43,8 миллиона выделили из бюджета Свердловской области, 4,9 миллиона – из муниципальных бюджетов.Минсоцполитики Свердловской области направило сосьвинцам единовременную выплату в 3,9 миллиона рублей. МОБ выделило по 100 тысяч рублей погорельцам (всего 29,4 миллиона рублей). По 10 тысяч рублей направили посельчанам, пострадавшим из-за пожара (всего 3,8 миллиона рублей). Еще по 10 тысяч рублей выделили владельцам приусадебных участков (всего 530 тысяч рублей).Также муниципалитет направил погорельцам на помощь по 10 тысяч рублей (всего 4,4 миллиона рублей). «Россети» обеспечили выплаты пострадавшему сотруднику – коллеги и работодатель собрали на восстановление жилья 1,2 миллиона рублей.ГУФСИН оказал помощь сотрудникам и ветеранам уголовно-исполнительной системы, направив более 8 миллионов рублей на выплаты людям, потерявшим жилье при пожаре в Сосьве. 27 человек получили по 300 тысяч рублей. Сотрудники и ветераны уголовно-исполнительной системы собрали для товарищей еще около 6,5 миллиона рублей.Кроме того, жители Сосьвы, чье имущество было застраховано, в течение недели получили от страховщиков более 18 миллионов рублей.Жители Таёжного, пострадавшие от пожаров, тоже получили выплаты по 10 тысяч рублей и выплаты за сгоревшее имущество по 110 тысяч рублей (всего 6,7 миллиона рублей). Минсоцполитики выплатило 65 людям по 10 тысяч рублей.Вчера жители Сосьвы, получили ключи от квартир в новом трехэтажном доме и индивидуальных жилых домах. В поселке Таёжный пока возвели только четыре новых дома, погорельцы тоже получили от них вчера ключи.Напомним, что разрушительные лесные пожары перекинулись на поселки Сосьва и Таёжный этой весной. В результате без крова остались сотни людей. Два человека погибли.