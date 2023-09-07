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«Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за новости в телеграм-канале

13.05 Четверг, 7 сентября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Александр Никифоров назначил изданию «Вечерние ведомости» штраф в размере 245 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ).

Напомним, издание судили за новости в телеграм-канале о протестных акциях, которые были опубликованы 24, 25, 26 февраля – до вступления в силу законов о дискредитации. За эти публикации издание уже штрафовали. А сам прокол появился после публикаций о возможной коррупции в МВД.

Судья Александр Никифоров запретил вести съемку заседания и даже оглашения своего решения.

Издание в суде представлял адвокат группы «Логард» Георгий Краснов. В суд также пришел майор Отар Амоев, оформивший протокол.

«Надо четко отличать изложение объективных фактов от мнения. Может ли СМИ, которое рассказывает о фактах, без своей оценки, привлечено по статье о дискредитации? Нет, не может. Это журналистская работа. Это сухой факт. Это фактически хроника того, что происходило»,

– отмечал в суде адвокат Георгий Краснов.


Краснов подчеркнул, что цензура не допускается по Конституции. Он также процитировал 47 статью закона о СМИ, где прописаны права журналиста, в том числе право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, присутствовать на митингах, производить записи.

«Журналисты в феврале прошлого года делали именно это, присутствовали на мероприятии, собирали материалы и фиксировали происходящее без оценок редакции. Общество имеет право знать, что происходит»,

– сообщил Краснов.


Сотрудник полиции Отар Амоев, составивший протокол, заявил, что вменяемые публикации не были удалены. Он считает, что «своим бездействием» СМИ продолжает совершать правонарушение.

Амоев согласился, что события, описываемые в публикациях, действительно были. То есть, это объективные факты. Адвокат спросил у майора, есть ли в этих публикациях позиция редакции. Майор же заявил, что дело не в этом.

«Суть не в том, что именно оценочные суждения редакции. Суть в том, что редакции публикуют информацию, содержащую дискредитацию ВС. Сам факт выражения [Роскомнадзор] уже дискредитирует Вооруженные Силы. По всей стране за те же выражения привлекали людей. Соответственно уже доказано»,

– утверждает Амоев.


Георгий Краснов попросил назначить лингвистическую экспертизу, чтобы оценить коммуникативную цель публикации. Судья, ожидаемо, отказал.

В итоге судья Александр Никифоров назначил изданию «Вечерние ведомости» 245 тысяч рублей штраф.

«Суд сегодня привлек к ответственности "Вечерние ведомости" за 15 публикаций по протестам, которые начались 24 февраля 2022 года. В публикациях не было никакого мнения, никаких призывов самой редакции. Были только факты того, что люди вышли на площадь и что-то скандировали. Несмотря на это, именно к СМИ предъявляются претензии, что именно средство массовой информации занимается дискредитацией. Ни полиция, ни суд не делают разницу. Из максимального штрафа в 250 тысяч рублей сегодня изданию назначили 245 тысяч. Завтра мы получим решение, его прочитаем и, скорее всего, будем его обжаловать»,

– прокомментировал адвокат Георгий Краснов.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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