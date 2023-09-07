«Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за новости в телеграм-канале





– отмечал в суде адвокат Георгий Краснов. «Надо четко отличать изложение объективных фактов от мнения. Может ли СМИ, которое рассказывает о фактах, без своей оценки, привлечено по статье о дискредитации? Нет, не может. Это журналистская работа. Это сухой факт. Это фактически хроника того, что происходило»,





– сообщил Краснов. «Журналисты в феврале прошлого года делали именно это, присутствовали на мероприятии, собирали материалы и фиксировали происходящее без оценок редакции. Общество имеет право знать, что происходит»,





– утверждает Амоев. «Суть не в том, что именно оценочные суждения редакции. Суть в том, что редакции публикуют информацию, содержащую дискредитацию ВС. Сам факт выражения [Роскомнадзор] уже дискредитирует Вооруженные Силы. По всей стране за те же выражения привлекали людей. Соответственно уже доказано»,





– прокомментировал адвокат Георгий Краснов. «Суд сегодня привлек к ответственности "Вечерние ведомости" за 15 публикаций по протестам, которые начались 24 февраля 2022 года. В публикациях не было никакого мнения, никаких призывов самой редакции. Были только факты того, что люди вышли на площадь и что-то скандировали. Несмотря на это, именно к СМИ предъявляются претензии, что именно средство массовой информации занимается дискредитацией. Ни полиция, ни суд не делают разницу. Из максимального штрафа в 250 тысяч рублей сегодня изданию назначили 245 тысяч. Завтра мы получим решение, его прочитаем и, скорее всего, будем его обжаловать»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Александр Никифоров назначил изданию «Вечерние ведомости» штраф в размере 245 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ).Напомним, издание судили за новости в телеграм-канале о протестных акциях, которые были опубликованы 24, 25, 26 февраля – до вступления в силу законов о дискредитации. За эти публикации издание уже штрафовали. А сам прокол появился после публикаций о возможной коррупции в МВД.Судья Александр Никифоров запретил вести съемку заседания и даже оглашения своего решения.Издание в суде представлял адвокат группы «Логард» Георгий Краснов. В суд также пришел майор Отар Амоев, оформивший протокол.Краснов подчеркнул, что цензура не допускается по Конституции. Он также процитировал 47 статью закона о СМИ, где прописаны права журналиста, в том числе право искать, запрашивать, получать и распространять информацию, присутствовать на митингах, производить записи.Сотрудник полиции Отар Амоев, составивший протокол, заявил, что вменяемые публикации не были удалены. Он считает, что «своим бездействием» СМИ продолжает совершать правонарушение.Амоев согласился, что события, описываемые в публикациях, действительно были. То есть, это объективные факты. Адвокат спросил у майора, есть ли в этих публикациях позиция редакции. Майор же заявил, что дело не в этом.Георгий Краснов попросил назначить лингвистическую экспертизу, чтобы оценить коммуникативную цель публикации. Судья, ожидаемо, отказал.В итоге судья Александр Никифоров назначил изданию «Вечерние ведомости» 245 тысяч рублей штраф.