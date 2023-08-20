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В Екатеринбурге феминистки вышли в пикет за защиту права на аборт
Фото: It's My City
В Екатеринбурге прошёл групповой пикет феминисток. Темой мероприятия была заявлена защита репродуктивных прав россиянок, в том числе права на аборты и доступную экстренную контрацепцию.
Пикет прошёл в парке 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной, который является гайд-парком (местом, где согласование публичных мероприятий численностью до 100 человек не требуется), поэтому областное министерство общественной безопасности не возражало против его проведения.
Пикет длился около двух часов и прошёл без эксцессов. Если таковыми не считать бурную дискуссию между прогуливавшимися в парке мужчинами и участницами пикета. Первые заявляли, что они против абортов, и что феминистки дают плохой пример молодому поколению. В «Уральской феминистской инициативе» назвали этих мужчин провокаторами.
На пикете тремя молодыми людьми был развёрнут флаг Свердловского молодёжного «Яблока», однако полицейские пригрозили им задержаниями, и «яблочники» свернули его.
Всего в пикете приняло участие около двух десятков человек, в том числе несколько мужчин.
Не так давно пикет схожей тематики «Уральская феминистская инициатива» проводила в Челябинске — там городская администрация (в Челябинске, в отличие от Екатеринбурга, областные министерства не занимаются согласованием публичных мероприятий) разрешила провести мероприятие только в 7 утра в выходной день, но даже несмотря на это активистки столкнулись с сильным противодействием странных молодчиков («Вечерние ведомости» делали большой репортаж с этого мероприятия).
Пикет прошёл в парке 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной, который является гайд-парком (местом, где согласование публичных мероприятий численностью до 100 человек не требуется), поэтому областное министерство общественной безопасности не возражало против его проведения.
Пикет длился около двух часов и прошёл без эксцессов. Если таковыми не считать бурную дискуссию между прогуливавшимися в парке мужчинами и участницами пикета. Первые заявляли, что они против абортов, и что феминистки дают плохой пример молодому поколению. В «Уральской феминистской инициативе» назвали этих мужчин провокаторами.
На пикете тремя молодыми людьми был развёрнут флаг Свердловского молодёжного «Яблока», однако полицейские пригрозили им задержаниями, и «яблочники» свернули его.
Всего в пикете приняло участие около двух десятков человек, в том числе несколько мужчин.
Рядом дежурил полицейский автобус, но он не понадобился — пикет обошёлся без задержаний. Фото: Уральская феминистская инициатива
Не так давно пикет схожей тематики «Уральская феминистская инициатива» проводила в Челябинске — там городская администрация (в Челябинске, в отличие от Екатеринбурга, областные министерства не занимаются согласованием публичных мероприятий) разрешила провести мероприятие только в 7 утра в выходной день, но даже несмотря на это активистки столкнулись с сильным противодействием странных молодчиков («Вечерние ведомости» делали большой репортаж с этого мероприятия).
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