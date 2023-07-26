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На митинге в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге задержали женщину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время митинга в честь Дня ВДВ на площади Советской Армии задержали женщину на велосипеде.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидицу, женщину окружили несколько полицейских, завели руки за спину и увели. Один из полицейских взял зеленый велосипед задержанной. Женщина кричала: «Помогите!» и не хотела идти.
В УМВД по Екатеринбургу заявили, что женщина ехала на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан. При этом она была в маске, хотя это запрещено действующим законодательством о массовых мероприятиях. Полицейские сделали женщине замечание, но она отреагировала «неадекватно» – стала выражаться нецензурно.
Велосипедистку доставили в территориальный ОВД. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.
Как сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидицу, женщину окружили несколько полицейских, завели руки за спину и увели. Один из полицейских взял зеленый велосипед задержанной. Женщина кричала: «Помогите!» и не хотела идти.
В УМВД по Екатеринбургу заявили, что женщина ехала на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан. При этом она была в маске, хотя это запрещено действующим законодательством о массовых мероприятиях. Полицейские сделали женщине замечание, но она отреагировала «неадекватно» – стала выражаться нецензурно.
Велосипедистку доставили в территориальный ОВД. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.
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