В Первоуральске подали заявку на проведение митинга из-за грязной воды





– рассказал Максим Ездаков. «Мы отправили жалобу в прокуратуру, где прямо назвали причину превращения воды в вонючую жижу – это нарушение эксплуатации ревдинского водовода. Мы потребовали от руководства города сделать перерасчет за поставку горячей и холодной воды и публичных извинений. В пятницу нами была подана заявка на митинг»,





– пишет Ездаков. «Эти вопросы, если на них не будет ответов, мы зададим на митинге лично депутату Дронову и мэру, если они не испугаются на него прийти»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Первоуральска жалуются, что у них из крана течет грязная вода. Активист «Народной команды» Максим Ездаков написал на своей странице во «ВКонтакте», что подана заявка на проведение митинга.По словам Ездакова, всю неделю местные жители обращались с жалобами в надзорные органы, прокуратуру, а также к губернатору.После этого, как заявляет активист «Народной команды Первоуральска», глава города объявил о перерасчете, а директор «Водоканала» публично принес извинения. Тем не менее у горожан остаются важные вопросы: когда ситуация с водой нормализуется, с какой даты будет произведен перерасчет, будет ли произведен перерасчет за грязную горячую воду, а также кто понесет ответственность за «экологическую катастрофу».