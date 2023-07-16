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В Первоуральске подали заявку на проведение митинга из-за грязной воды

12.54 Понедельник, 24 июля 2023
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жители Первоуральска жалуются, что у них из крана течет грязная вода. Активист «Народной команды» Максим Ездаков написал на своей странице во «ВКонтакте», что подана заявка на проведение митинга.

По словам Ездакова, всю неделю местные жители обращались с жалобами в надзорные органы, прокуратуру, а также к губернатору.

«Мы отправили жалобу в прокуратуру, где прямо назвали причину превращения воды в вонючую жижу – это нарушение эксплуатации ревдинского водовода. Мы потребовали от руководства города сделать перерасчет за поставку горячей и холодной воды и публичных извинений. В пятницу нами была подана заявка на митинг»,

– рассказал Максим Ездаков.


После этого, как заявляет активист «Народной команды Первоуральска», глава города объявил о перерасчете, а директор «Водоканала» публично принес извинения. Тем не менее у горожан остаются важные вопросы: когда ситуация с водой нормализуется, с какой даты будет произведен перерасчет, будет ли произведен перерасчет за грязную горячую воду, а также кто понесет ответственность за «экологическую катастрофу».

«Эти вопросы, если на них не будет ответов, мы зададим на митинге лично депутату Дронову и мэру, если они не испугаются на него прийти»,

– пишет Ездаков.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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