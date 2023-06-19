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В Асбесте обнаружили мертвым блогер и общественник Денис Елистратов
Общество
Фото: Денис Елистратов / vk.com
В Асбесте обнаружили мертвым блогера и общественника Дениса Елистратова. Ему было 43 года. Тело нашли в его квартире. В Следственном комитете уверяют, что смерть не носит криминальный характер.
В асбестовских пабликах во «Вконтакте» сообщают, что рядом с блогером нашли веревку. Один из местных жителей уверен, что видел общественника в пятницу, 23 июня, когда он шел недалеко от своего дома босиком в одних трусах, укутавшись в простыню.
Денис Елистратов ранее в своем блоге активно критиковал действующую власть и позиционировал себя сторонником Алексея Навального, однако с лета 2017 года резко изменил политическую позицию и до последних дней занимался систематической критикой оппозиции. В том же 2017 году Елистратов выдвигался в депутаты гордумы Асбеста, но ему было отказано в регистрации.
В 2002 году Елистратов был одним из первых, кому удалось задать свой вопрос на «Прямой линии» Владимиру Путину. После того эфира он рассказал журналистам, что «ничего не понял» из ответа президента.
В асбестовских пабликах во «Вконтакте» сообщают, что рядом с блогером нашли веревку. Один из местных жителей уверен, что видел общественника в пятницу, 23 июня, когда он шел недалеко от своего дома босиком в одних трусах, укутавшись в простыню.
Денис Елистратов ранее в своем блоге активно критиковал действующую власть и позиционировал себя сторонником Алексея Навального, однако с лета 2017 года резко изменил политическую позицию и до последних дней занимался систематической критикой оппозиции. В том же 2017 году Елистратов выдвигался в депутаты гордумы Асбеста, но ему было отказано в регистрации.
В 2002 году Елистратов был одним из первых, кому удалось задать свой вопрос на «Прямой линии» Владимиру Путину. После того эфира он рассказал журналистам, что «ничего не понял» из ответа президента.
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