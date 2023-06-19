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В Асбесте обнаружили мертвым блогер и общественник Денис Елистратов

12.02 Понедельник, 26 июня 2023
Общество
Фото: Денис Елистратов / vk.com
В Асбесте обнаружили мертвым блогера и общественника Дениса Елистратова. Ему было 43 года. Тело нашли в его квартире. В Следственном комитете уверяют, что смерть не носит криминальный характер.

В асбестовских пабликах во «Вконтакте» сообщают, что рядом с блогером нашли веревку. Один из местных жителей уверен, что видел общественника в пятницу, 23 июня, когда он шел недалеко от своего дома босиком в одних трусах, укутавшись в простыню.

Денис Елистратов ранее в своем блоге активно критиковал действующую власть и позиционировал себя сторонником Алексея Навального, однако с лета 2017 года резко изменил политическую позицию и до последних дней занимался систематической критикой оппозиции. В том же 2017 году Елистратов выдвигался в депутаты гордумы Асбеста, но ему было отказано в регистрации.

В 2002 году Елистратов был одним из первых, кому удалось задать свой вопрос на «Прямой линии» Владимиру Путину. После того эфира он рассказал журналистам, что «ничего не понял» из ответа президента.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:25 Массовая задержка рейсов в Кольцово произошла из-за позднего прибытия судов
12:46 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга затопило две улицы
11:46 «Похищение» девушки в уральской столице оказалось сценой семейной ссоры
11:00 В Екатеринбурге на Уралмаше выбросили четырех новорожденных щенят
09:40 В посёлке под Екатеринбургом сгорела пилорама на площади более тысячи квадратных метров
18:49 Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти
17:23 Свердловские власти пообещали двум зоозащитным фондам поддержку в виде почти двух миллионов
16:41 Исполнительный директор «Ельцин Центра» сообщил о проверке музея прокуратурой
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