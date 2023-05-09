Памятник воевавшим работникам прокуратуры появился в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге к Дню Победы открыли новый памятник. Он посвящён работникам прокуратуры, участвовавшим в Великой Отечественной войне, и расположен возле здания прокуратуры Кировского района города.Памятник «Работникам прокуратуры — участникам Великой Отечественной войны» представляет из себя установленную вертикально мраморную плиту и камень с солдатской каской на нём. На плите перечислены имена фронтовиков, которые работали в органах прокуратуры после окончания войны. Всего в списке 12 фамилий.Открытие нового памятника прошло в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие первый заместитель прокурора Свердловской области Александр Дуркин, прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Мухаев, председатель Совета ветеранов Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Григорий Рябков и другие работники прокуратуры — действующие и бывшие.Стоит отметить, что в некоторых населённых пунктах Свердловской области есть схожие памятники. Так, например, в Первоуральске существует мемориал под тем же названием — «Работникам прокуратуры — участникам Великой Отечественной войны». Именно возле него, как правило, 9-го мая проводят праздничные мероприятия местные прокурорские работники, к нему возлагают цветы и устраивают торжественные митинги.