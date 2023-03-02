Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурженка вышла в одиночный пикет после отмены госзакупки на строительство школы
Общество
Фото: RusNews
Жительница Екатеринбурга Наталия вышла в одиночный пикет с плакатом «Жду школу» после того как администрация города отменила госзакупку на строительство новой школы в микрорайоне Уктус Левобережный.
Как рассказала женщина RusNews, она мама двоих детей. На Уктусе они живут уже 6 лет, и всё это время власти города обещают построить в микрорайоне школу, которой очень не хватает. Старшей дочери Наталии приходится ходить в «резиновую» школу №131, где по нормативам 620 мест, а реально учится более 1300 детей.
После того, как екатеринбурженка узнала об отмене госзакупки, она вышла в одиночный пикет.
Как рассказала женщина RusNews, она мама двоих детей. На Уктусе они живут уже 6 лет, и всё это время власти города обещают построить в микрорайоне школу, которой очень не хватает. Старшей дочери Наталии приходится ходить в «резиновую» школу №131, где по нормативам 620 мест, а реально учится более 1300 детей.
После того, как екатеринбурженка узнала об отмене госзакупки, она вышла в одиночный пикет.
«Как будто они забыли, что в Екатеринбурге есть такой район»,
– возмущается женщина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области обещают построить две школы на принципах государственно-частного партнерства
03 марта 2023
03 марта 2023
В Екатеринбурге мальчик переходил дорогу на красный свет и попал под колеса внедорожника
02 марта 2023
02 марта 2023