Екатеринбурженка вышла в одиночный пикет после отмены госзакупки на строительство школы





– возмущается женщина. «Как будто они забыли, что в Екатеринбурге есть такой район»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга Наталия вышла в одиночный пикет с плакатом «Жду школу» после того как администрация города отменила госзакупку на строительство новой школы в микрорайоне Уктус Левобережный.Как рассказала женщина RusNews, она мама двоих детей. На Уктусе они живут уже 6 лет, и всё это время власти города обещают построить в микрорайоне школу, которой очень не хватает. Старшей дочери Наталии приходится ходить в «резиновую» школу №131, где по нормативам 620 мест, а реально учится более 1300 детей.После того, как екатеринбурженка узнала об отмене госзакупки, она вышла в одиночный пикет.