В Екатеринбурге и городах Свердловской области вспоминали про Афган

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городах Свердловской области, в том числе и в Екатеринбурге, сегодня вспоминали советских солдат, погибших на территории иностранного государства. В честь 34-й годовщины вывода советских войск из Афганистана там прошли митинги.В Екатеринбурге соответствующее мероприятие прошло, по традиции, возле скульптурной композиции «Чёрный тюльпан» на площади Советской Армии. Официальная его часть — также традиционно — включала выступления местных чиновников и представителей Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Возложением венков и букетов с чётным количеством цветом к мемориалу, а также торжественным маршем роты почётного караула Центрального военного округа акция и завершилась.Схожие мероприятия провели во многих городах Свердловской области. В Берёзовском митинг прошёл в парке Победы. Там возлагали цветы к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах. А в Верхней Пышме Афган и погибших там солдат вспоминали в Сквере воинской славы.Афганская война началась вечером 27-го декабря 1979-го года со штурма группой отряда КГБ СССР дворца правителя иностранного государства Хафизуллы Амина. Продлилась она до 1989-го года тем, что 15-го февраля последние советские солдаты покинули территорию Афганистана. За 10 военных лет, по официальным данным, погибло более 15 тысяч советских военнослужащих.