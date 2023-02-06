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Владимира Путина уволили из челябинской милиции за пьянку
Общество
Фото: телеграм-каналом «Репрессии в Свердловске» / t.me/repressiisverdlovsk
Любопытный документ обнаружился в архивах Челябинска. Это справка из местного управления НКВД, из которой следует, что в Свердловской области числился сотрудник милиции Владимир Путин, но был уволен.
Согласно справке, под которой стоит подпись секретаря УНКВД по Челябинской области Артамонова, Владимир Путин работал в правоохранительных органах уральского города. Из милиции его «попёрли» за «систематическое пьянство и бытовое разложение». В справке также сказано, что после увольнения Владимир Путин уехал жить в Свердловск.
Документ обнародован телеграм-каналом «Репрессии в Свердловске» и датирован июлем 1937-го года. Понятно, что человек, о котором там идёт речь, совсем не тот Путин (и даже не однофамилец, как принято шутить), но всё равно находка забавная. Ещё забавнее она выглядит от того, что — по некоторым сведениям — справка понадобилась УНКВД Свердловска, когда пьянчуга-Путин попытался устроиться в НКВД по новому месту жительства.
И ещё из той же серии исторических казусов. Кроме информации о милиционере Путине телеграм-канал «Репрессии в Свердловске» нашёл документ, в котором упоминается Навальный. Человек с такой фамилией проходил свидетелем по делу об антисоветских выступлениях нескольких граждан. Об этом упоминается в постановлении следователя УНКВД по Свердловской области от 9-го июля 1942-го года.
Согласно справке, под которой стоит подпись секретаря УНКВД по Челябинской области Артамонова, Владимир Путин работал в правоохранительных органах уральского города. Из милиции его «попёрли» за «систематическое пьянство и бытовое разложение». В справке также сказано, что после увольнения Владимир Путин уехал жить в Свердловск.
Документ обнародован телеграм-каналом «Репрессии в Свердловске» и датирован июлем 1937-го года. Понятно, что человек, о котором там идёт речь, совсем не тот Путин (и даже не однофамилец, как принято шутить), но всё равно находка забавная. Ещё забавнее она выглядит от того, что — по некоторым сведениям — справка понадобилась УНКВД Свердловска, когда пьянчуга-Путин попытался устроиться в НКВД по новому месту жительства.
И ещё из той же серии исторических казусов. Кроме информации о милиционере Путине телеграм-канал «Репрессии в Свердловске» нашёл документ, в котором упоминается Навальный. Человек с такой фамилией проходил свидетелем по делу об антисоветских выступлениях нескольких граждан. Об этом упоминается в постановлении следователя УНКВД по Свердловской области от 9-го июля 1942-го года.
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