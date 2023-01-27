Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»

Фото: предоставлено активистами

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в парке новую «народную тропу».Маршрут длиной около трёх километров они назвали «Сердце парка», проложив в форме сердца. По словам активистов, маршрут пересекается с самыми популярными лыжными и пешеходными тропами, которые позволяют регулировать физическую нагрузку по самочувствию и при необходимости быстро сойти с тропы или вернуться самым коротким и удобным путём к месту старта.В минувшие выходные активисты прошлись по маршруту, чтобы покормить птиц и ещё раз привлечь внимание к запланированной в Генплане вырубке в лесопарке под строительство новой дороги – дублёра улицы Шефской. Активисты отмечают, что проектируемая автодорога пронзит «Сердце парка» насквозь.Активисты планировали провести пикет в защиту парка, однако областное министерство общественной безопасности запретило публичное мероприятие, ссылаясь на «режим базовой готовности».Напомним, дорога сквозь Калиновский лесопарк присутствует в качестве одного из проектных решений Генплана Екатеринбурга до 2045 года. В ходе общественных обсуждений Генплана к этому решению поступило немало возражений от горожан, был создан чат, объединивший более 700 человек, выступающих против «разрезания» особо охраняемой природной территории пополам. После этого глава Екатеринбурга Алексей Орлов сделал заявление, что в ближайшей и среднесрочной перспективе строительство дороги не планируется, а также пообещал рассмотреть другие варианты трассировки. Отразится ли это на итоговой версии Генплана-2045 пока не известно — результаты общественных обсуждений будут опубликованы после 10 февраля.