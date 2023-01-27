Возрастное ограничение 18+

Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»

13.10 Понедельник, 30 января 2023
Общество
Фото: предоставлено активистами
Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в парке новую «народную тропу».

Маршрут длиной около трёх километров они назвали «Сердце парка», проложив в форме сердца. По словам активистов, маршрут пересекается с самыми популярными лыжными и пешеходными тропами, которые позволяют регулировать физическую нагрузку по самочувствию и при необходимости быстро сойти с тропы или вернуться самым коротким и удобным путём к месту старта.

В минувшие выходные активисты прошлись по маршруту, чтобы покормить птиц и ещё раз привлечь внимание к запланированной в Генплане вырубке в лесопарке под строительство новой дороги – дублёра улицы Шефской. Активисты отмечают, что проектируемая автодорога пронзит «Сердце парка» насквозь.


Фото: предоставлено активистами


Активисты планировали провести пикет в защиту парка, однако областное министерство общественной безопасности запретило публичное мероприятие, ссылаясь на «режим базовой готовности».

Напомним, дорога сквозь Калиновский лесопарк присутствует в качестве одного из проектных решений Генплана Екатеринбурга до 2045 года. В ходе общественных обсуждений Генплана к этому решению поступило немало возражений от горожан, был создан чат, объединивший более 700 человек, выступающих против «разрезания» особо охраняемой природной территории пополам. После этого глава Екатеринбурга Алексей Орлов сделал заявление, что в ближайшей и среднесрочной перспективе строительство дороги не планируется, а также пообещал рассмотреть другие варианты трассировки. Отразится ли это на итоговой версии Генплана-2045 пока не известно — результаты общественных обсуждений будут опубликованы после 10 февраля.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Защитники Калиновского лесопарка немножко приберутся и покормят птиц
27 января 2023
Жители Екатеринбурга запустили интернет-флешмоб в защиту Калиновского лесопарка
23 января 2023
В парке Берёзовского неизвестные осквернили «Вечный огонь»
21 января 2023
Мэрия опубликовала список дорог, которые отремонтируют в Екатеринбурге
24 января 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:23 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
15:57 В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
15:22 В Свердловской области подтвердили еще 273 случая коронавируса
14:55 Водитель Lada устроил ДТП в Лесном и вылетел из автомобиля
14:21 Работники «Святогора» смогут получать СИЗ с помощью вендинговых аппаратов
13:43 Бесплатные услуги детям-инвалидам в несколько раз урезали в Свердловской области
13:10 Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»
12:57 С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли 17 406 тонн снега
12:22 Почти на 5% уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Свердловской области
11:45 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли
11:28 Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге
10:53 В Екатеринбурге хулигану с пневматическим пистолетом грозит до семи лет колонии
10:21 Из горящего дома на Уралмаше в Екатеринбурге спасли семь человек
09:50 Региональная база «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге
09:16 На Сортировке в Екатеринбурге пропал ребенок
17:59 В Свердловской области сохраняется умеренно холодная погода
17:30 Крупный пожар произошёл в частном секторе Екатеринбурга
16:24 В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение
15:40 Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
14:50 В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января
13:47 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
13:13 Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
12:10 Жительница Первоуральска «подарила» мошенникам 2,4 миллиона рублей
11:26 Крупный пожар произошёл в Первоуральском городском округе
10:18 Два человека погибли в аварии на свердловской трассе
03:29 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга автомобиль врезался в толпу пешеходов
Все новости Свердловской области
15:24 Посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможности терактов
14:19 В Пакистане произошел взрыв, ранения получили около 90 человек
13:09 Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Безлюдовка, есть раненые
12:48 Министр образования Омской области объявила об отставке и опубликовала фото с вечеринки
11:43 В регионах Сибири долг перед предпринимателями по госконтрактам превысил 3 млрд рублей
10:17 «Ведомости»: из-за дефицита краски автомобили Lada можно заказать только в трех цветах
17:09 Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам ЦРУ и ФБР
16:21 В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолёт Ми-8
14:46 Магаданская прокуратура проводит проверку после обрушения потолка в новой школе
13:34 В Центре спасения рассказали о состоянии найденных в Коми новорожденных медвежат
12:01 В МИД Азербайджана подтвердили вооруженное нападение на посольство в Иране
11:48 На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение, есть погибший
10:38 МВД: в Коми полицейские спасли трех новорожденных медвежат
09:38 СМИ: в Москве задержан начальник управления Федеральной таможенной службы
17:36 В Италии на треть подорожала пицца «Маргарита»
17:05 В Индии арестовывают студентов за просмотр документального фильма о премьер-министре
16:16 Штрафы за непредоставление или ложную информации о парниковых выбросах могут ввести в ближайшее время
15:21 Экспериментальную систему, исключающую возможность продажи просроченной продукции, внедрят с 1 февраля
14:45 В Подмосковье на берегу реки обнаружили боевой заряженный огнемет
11:04 Экс-зампредседателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области задержали по делу о взятке
17:55 В Домодедово задержали гражданку Румынии с нательными крестами на 13 миллионов
17:15 В Ростовской области бывшему начальнику колонии дали условный срок за изготовление оружия
16:46 Уфимские врачи спасли новорождённого малыша ожидавшей двойню матери
16:11 Райффайзенбанк перестанет принимать евро и доллары в банкоматах
15:22 Госдума приняла закон о публикации обезличенных деклараций для депутатов
14:48 Отдых в Турции и Египте стал недоступен для россиян со средним доходом
Все новости России и мира
16:23 Автоинспекторы задержали в Екатеринбурге восемь пьяных водителей
15:57 В Серове нашли мертвым пропавшего мужчину
15:22 В Свердловской области подтвердили еще 273 случая коронавируса
14:55 Водитель Lada устроил ДТП в Лесном и вылетел из автомобиля
14:21 Работники «Святогора» смогут получать СИЗ с помощью вендинговых аппаратов
13:43 Бесплатные услуги детям-инвалидам в несколько раз урезали в Свердловской области
13:12 Ученые Пермского Политеха помогут России избавиться от техногенных загрязнений
13:10 Защитники Калиновского лесопарка в Екатеринбурге проложили в нём «народную тропу»
13:03 В Прикамье оплатить сведения из Единого государственного реестра недвижимости стало проще
12:57 С улиц Екатеринбурга за выходные вывезли 17 406 тонн снега
12:22 Почти на 5% уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Свердловской области
11:45 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика нашли
11:28 Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге
10:53 В Екатеринбурге хулигану с пневматическим пистолетом грозит до семи лет колонии
10:30 В 5 раз больше нелегальных мигрантов выдворено судебными приставами Прикамья в 2022 году
10:21 Из горящего дома на Уралмаше в Екатеринбурге спасли семь человек
09:50 Региональная база «Аэрофлота» может появиться в Екатеринбурге
09:16 На Сортировке в Екатеринбурге пропал ребенок
17:59 В Свердловской области сохраняется умеренно холодная погода
17:30 Крупный пожар произошёл в частном секторе Екатеринбурга
16:24 В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение
15:40 Ещё 249 человек заболели коронавирусом в Свердловской области
14:50 В Серове ищут 33-летнего мужчину, пропавшего 21 января
13:47 Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Заречном микрорайоне Екатеринбурга
13:13 Большинство екатеринбуржцев не хотели бы полностью отказаться от налички
12:10 Жительница Первоуральска «подарила» мошенникам 2,4 миллиона рублей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK