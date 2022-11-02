Из-за «режима базовой готовности» екатеринбургским коммунистам запретили проводить митинг
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Митинг был запланирован на День Октябрьской революции, 7 ноября. Коммунисты каждый год проводили публичные мероприятия по случаю её годовщины, но в этом году отпраздновать такое событие они не смогут. Ранее этот праздник назывался Днём примирения и согласия.
Также после ответа МОБа выяснилось, что созданный на основании указа о «базовой готовности» оперштаб 26 октября провёл заседание, на котором решил ограничить проведение публичных мероприятий в области. Крестный ход, который состоялся в День народного единства и праздника Казанской иконы, к таковым, по-видимому, не относятся.
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