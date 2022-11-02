Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге

«Порядка 3 500 человек прошли сегодня Крестным ходом с Казанским образом Пресвятой Богородицы», – рассказали в Екатеринбургской епархии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в столице Урала прошел крестный ход. В нем приняли участие около 3 500 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале Екатеринбургской епархии.Крестный ход в День народного единства и праздник Казанской иконы проходил после Божественной литургии от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.Маршрут крестного хода проходил по проезжей части улиц Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя – Пушкина – Ленина –Толмачева – Царская. Эти улицы для автомобилистов были временно перекрыты.