Около 3 500 человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге
Общество
Фото: телеграм-канал Екатеринбургской епархии
Крестный ход в День народного единства и праздник Казанской иконы проходил после Божественной литургии от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-Памятника на Крови.
«Порядка 3 500 человек прошли сегодня Крестным ходом с Казанским образом Пресвятой Богородицы», – рассказали в Екатеринбургской епархии.
Маршрут крестного хода проходил по проезжей части улиц Розы Люксембург – Куйбышева – Гоголя – Пушкина – Ленина –Толмачева – Царская. Эти улицы для автомобилистов были временно перекрыты.
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