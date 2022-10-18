Суд оставил в силе штраф 300 000 рублей 80-летней екатеринбурженке за пикет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд оставил в силе штраф 300 000 рублей пенсионерке, которая вышла на одиночный пикет в Екатеринбурге. Судья облсуда Ольга Белеванцева оставила без удовлетворения жалобу 80-летней Галины Бастрыгиной и ее защитника Елены Макей.Напомним, что сотрудники полиции задержали 22 сентября на проспекте Ленина в Екатеринбурге Галина Бастрыгину, которая вышла с плакатом на одиночный пикет. Спустя некоторое время те же полицейские задержали еще одного одиночного пикетчика – Ивана Любимова.Сотрудники полиции обвинили Бастрыгину и Любимова в организации массового мероприятия якобы за то, что они скоординировано вышли в серию одиночных пикетов. При этом полиция не предоставила доказательства, что Бастрыгина и Любимов координировали свои действия. Кроме того, Бастрыгина и Любимов даже не были знакомы друг с другом, а свои одиночные пикеты проводили в разное время.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, несмотря на это, признал 80-летнюю Бастрыгину виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии) и назначил ей максимально возможный штраф 300 тысяч рублей.Суд в апелляции удовлетворил ходатайство Елены Макей и допросил Ивана Любимова, но не принял во внимание его показания. Постановление суда первой инстанции осталось без изменений.Теперь у Галины Бастрыгиной есть 60 суток, чтобы оплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.