У здания Верх-Исетского суда в Екатеринбурге задержали двух человек
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
У здания Верх-Исетского суда в Екатеринбурге сегодня задержали двух человек. Они оба вставали в одиночный пикет в поддержку Евгения Ройзмана, которого судят в этот момент.
По некоторым данным, первого задержанного зовут Андрей Деба. Его в автозаке отвезли в отдел полиции №9. Предположительно, его задержали из-за того, что неподалеку стоял еще один человек с плакатом. Его также задержали.
Напомним, что в Екатеринбурге проходит заседание в Верх-Исетском суде, где Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации российской армии, должны избрать меру пресечения.
По некоторым данным, первого задержанного зовут Андрей Деба. Его в автозаке отвезли в отдел полиции №9. Предположительно, его задержали из-за того, что неподалеку стоял еще один человек с плакатом. Его также задержали.
Напомним, что в Екатеринбурге проходит заседание в Верх-Исетском суде, где Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации российской армии, должны избрать меру пресечения.
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Евгению Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге
25 августа 2022
25 августа 2022