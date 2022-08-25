В Екатеринбурге началось судебное заседание по делу Евгения Ройзмана
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге началось заседание в Верх-Исетском суде Екатеринбурга, на котором Евгению Ройзману, задержанному по уголовному делу о дискредитации российской армии, изберут меру пресечения.
На заседание суда пришли десятки человек. Помимо журналистов, прибыли еще и обычные горожане, чтобы поддержать Евгения Ройзмана. Самого экс-мэра Екатеринбурга доставили в суд в наручниках. Заседание проводится в небольшом зале, поэтому многих туда даже не пустили. Для не попавших внутрь журналистов организовали трансляцию.
Следствие просило провести судебное заседание в закрытом режиме, однако судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга отказала в ходатайстве. Адвокат Евгения Ройзмана попросил судью приобщить характеристики от Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Быкова и Муратова. В этом вопросе судья не отказала.
Евгению Ройзману следствие предлагает запретить покидать пределы жилого помещения с 00:00 до 23:59 минут. Свободной минуте удивилась даже судья.
На заседание суда пришли десятки человек. Помимо журналистов, прибыли еще и обычные горожане, чтобы поддержать Евгения Ройзмана. Самого экс-мэра Екатеринбурга доставили в суд в наручниках. Заседание проводится в небольшом зале, поэтому многих туда даже не пустили. Для не попавших внутрь журналистов организовали трансляцию.
Следствие просило провести судебное заседание в закрытом режиме, однако судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга отказала в ходатайстве. Адвокат Евгения Ройзмана попросил судью приобщить характеристики от Гребенщикова, Шевчука, Макаревича, Быкова и Муратова. В этом вопросе судья не отказала.
Евгению Ройзману следствие предлагает запретить покидать пределы жилого помещения с 00:00 до 23:59 минут. Свободной минуте удивилась даже судья.
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Евгению Ройзману изберут меру пресечения в Екатеринбурге
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