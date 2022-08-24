Евгения Ройзмана задержали на 48 часов
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Вероятно, за это время Ройзмана этапируют в Москву, где суд будет определять для него меру пресечения. Напомним, что в МВД уже заявили, что экс-мэра Екатеринбурга доставят в Москву «для проведения следственных действий».
Отметим, что жители Екатеринбурга выходят на одиночные пикеты в поддержку Евгения Ройзмана.
Вероятно, за это время Ройзмана этапируют в Москву, где суд будет определять для него меру пресечения. Напомним, что в МВД уже заявили, что экс-мэра Екатеринбурга доставят в Москву «для проведения следственных действий».
Отметим, что жители Екатеринбурга выходят на одиночные пикеты в поддержку Евгения Ройзмана.
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