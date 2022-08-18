Суд в Екатеринбурге впервые прекратил дело по статье о дискредитации использования российской армии
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Такое решение вынесла по делу 38-летнего жителя уральской столицы Дмитрия Рыкова судья Верх-Исетского районного суда Ольга Черных 18 августа.
Защитник Рыкова, юрист Артём Шульман рассказал «Вечерним ведомостям», что прекращения дела удалось добиться благодаря выигранной в начале августа апелляции – тогда Свердловский областной суд отменил постановление судьи Верх-Исетского суда Николая Коблова, который назначил Рыкову штраф 45 тысяч рублей. Рыков о том заседании Верх-Исетского суда не был уведомлен – это и стало основанием для отмены постановления в апелляции и возвращения дела на новое рассмотрение. А поскольку срок давности по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца, судье не оставалось ничего иного кроме как прекратить дело (Рыков выходил в антимилитаристский пикет к памятнику Ленину 10 апреля).
Шульман рассказал «Вечерним ведомостям», что Дмитрий Рыков работает геологом и носит с собой кнопочный телефон, который лучше ловит сеть в труднодоступных местах. Память у этого телефона всего на 10 SMS, поэтому сообщение из суда до Рыкова просто не дошло. Собственно, это и зафиксировано в материалах дела, но Николай Коблов данный факт по какой-то причине проигнорировал.
Ранее в Екатеринбурге и Свердловской области ещё ни разу суды первой инстанции не прекращали дела по статье 20.3.3 КоАП по каким бы то ни было основаниям. А в апелляции были лишь два случая прекращения дел по этой статье – оба в отношении жителей ЗАТО Новоуральск Виктора Казакова и Геннадия Ломакова.
Защитник Рыкова, юрист Артём Шульман рассказал «Вечерним ведомостям», что прекращения дела удалось добиться благодаря выигранной в начале августа апелляции – тогда Свердловский областной суд отменил постановление судьи Верх-Исетского суда Николая Коблова, который назначил Рыкову штраф 45 тысяч рублей. Рыков о том заседании Верх-Исетского суда не был уведомлен – это и стало основанием для отмены постановления в апелляции и возвращения дела на новое рассмотрение. А поскольку срок давности по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца, судье не оставалось ничего иного кроме как прекратить дело (Рыков выходил в антимилитаристский пикет к памятнику Ленину 10 апреля).
Шульман рассказал «Вечерним ведомостям», что Дмитрий Рыков работает геологом и носит с собой кнопочный телефон, который лучше ловит сеть в труднодоступных местах. Память у этого телефона всего на 10 SMS, поэтому сообщение из суда до Рыкова просто не дошло. Собственно, это и зафиксировано в материалах дела, но Николай Коблов данный факт по какой-то причине проигнорировал.
Ранее в Екатеринбурге и Свердловской области ещё ни разу суды первой инстанции не прекращали дела по статье 20.3.3 КоАП по каким бы то ни было основаниям. А в апелляции были лишь два случая прекращения дел по этой статье – оба в отношении жителей ЗАТО Новоуральск Виктора Казакова и Геннадия Ломакова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Адвокат Сергей Колосовский заявил, что решение суда по делу «Вечерних ведомостей» противоречит Конституции
18 августа 2022
18 августа 2022
Свердловский облсуд второй раз за день признал «Вечерние ведомости» «дискредитатором» российской армии
18 августа 2022
18 августа 2022
Адвокат Колосовский заявляет, что судьи «саботируют государственную политику», когда штрафуют СМИ по статье о «дискредитации ВС РФ»
18 августа 2022
18 августа 2022