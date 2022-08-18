Суд в Екатеринбурге впервые прекратил дело по статье о дискредитации использования российской армии

17.47 Воскресенье, 21 августа 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Такое решение вынесла по делу 38-летнего жителя уральской столицы Дмитрия Рыкова судья Верх-Исетского районного суда Ольга Черных 18 августа.

Защитник Рыкова, юрист Артём Шульман рассказал «Вечерним ведомостям», что прекращения дела удалось добиться благодаря выигранной в начале августа апелляции – тогда Свердловский областной суд отменил постановление судьи Верх-Исетского суда Николая Коблова, который назначил Рыкову штраф 45 тысяч рублей. Рыков о том заседании Верх-Исетского суда не был уведомлен – это и стало основанием для отмены постановления в апелляции и возвращения дела на новое рассмотрение. А поскольку срок давности по статье 20.3.3 КоАП составляет три месяца, судье не оставалось ничего иного кроме как прекратить дело (Рыков выходил в антимилитаристский пикет к памятнику Ленину 10 апреля).

Шульман рассказал «Вечерним ведомостям», что Дмитрий Рыков работает геологом и носит с собой кнопочный телефон, который лучше ловит сеть в труднодоступных местах. Память у этого телефона всего на 10 SMS, поэтому сообщение из суда до Рыкова просто не дошло. Собственно, это и зафиксировано в материалах дела, но Николай Коблов данный факт по какой-то причине проигнорировал.



Ранее в Екатеринбурге и Свердловской области ещё ни разу суды первой инстанции не прекращали дела по статье 20.3.3 КоАП по каким бы то ни было основаниям. А в апелляции были лишь два случая прекращения дел по этой статье – оба в отношении жителей ЗАТО Новоуральск Виктора Казакова и Геннадия Ломакова.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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15:30 В Свердловской области активисты откопали родник возле станции Флюс
14:15 В Екатеринбурге в Академическом районе нашли труп девушки
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10:27 В уральской столице закроют движение по улице Посадская
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18:07 Футбольный клуб «Урал» не смог порадовать екатеринбуржцев в День города
17:23 В столице Урала мужчина «насадил» каршеринговый автомобиль на забор
16:43 В день 299-летия Екатеринбурга к памятнику основателям возложили цветы
16:05 В Свердловской области прошли соревнования групп преследования ГУФСИН
14:37 В Свердловской области зафиксировали ещё два лесных пожара
13:21 В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома
12:38 В Нижнем Тагиле осудят многодетного отца за издевательство над детьми и торговлю поддельным алкоголем
11:38 Палатки с фастфудами установили рядом с ремонтируемым тротуаром в День Екатеринбурга
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