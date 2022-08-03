Продолжаются преследования бывшего завуча екатеринбургского лицея

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжаются гомофобные преследования завуча лицея №12. Наказания в виде понижения в должности до уровня учителя силовым структурам показалось мало. В полиции на Лидию Ардашеву составили протокол об административной ответственности.Полицейский протокол об админответственности стал результатом проверки, которую инициировали по заявлению некоего Сергея Зайцева, участника движения «Зов народа». Об этом он сам сообщил на своей странице в ВК: «Обращались не так давно в Следственный комитет из-за ЛГБТ-скандала в лицее. После письма полиция наказала завуча».На странице самого «Зова народа» написано менее скромно: «Жаль директора не наказали и «Ельцин-Центр» не закрыли. Но урок для всех, публичное продвижение и поощрение ЛГБТ, это наказуемо». Там же сообщается, что Адашеву по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга наказали штрафом в 40 тысяч рублей по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ (то есть, за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних).«Зов народа» позиционирует себя, как общественное движение «по возрождению России, ее традиций, культуры». Но такими методами его участникам удастся возродить разве что традицию доносов и преследования силовиками представителей самого народа? А Лидия Ардашева, как и директор лицея, — безусловно, тоже часть народа. И народ — не живущий где-то в голове у Сергея Зайцева, а реальный, в виде воспитанников екатеринбургского лицея и их родителей — своё отношение к раздутому на пустом месте скандалу выразил, выступив в защиту руководства учебного заведения.