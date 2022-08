«УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию новый дом на набережной Городского пруда в Екатеринбурге

– Строительство и ввод IV очереди «Макаровского» мы завершили в строгом соответствии с намеченным графиком. Именно этот объект с нетерпением ждали наши покупатели – здесь мы собрали самые лучшие дизайнерские, архитектурные и планировочные решения, создали место для по-настоящему комфортной жизни. Совсем скоро резиденты получат ключи от своих квартир. Сам «Макаровский» – особенный проект, который стал эталоном и ориентиром для реализации остальных девелоперских проектов, ведь именно во время его реализации и были разработаны и заложены высокие стандарты девелопмента. Сегодня комплекс эксперты признают лучшей новостройкой в России по потребительским качествам, – отметил генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Девелопер «УГМК Застройщик» ввел в эксплуатацию IV очередь ЖК «Макаровский» – предпоследний этап реализации проекта – новый 21-этажный жилой дом бизнес-класса в самом центре Екатеринбурга на 177 уютных квартир, построенный в строгом соответствии со стандартами девелопмента компании. V этапом, бронирование квартир в котором уже началось, строительство «Макаровского» завершится.В IV очереди резидентам «Макаровского» доступны однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры под любой жизненный сценарий, в которых застройщик применил самые современные технологии и планировочные решения – свобода выбора комфортного пространства, где каждый найдет вариант на свой вкус. Все планировки детально продуманы – у комнат высокие трехметровые потолки, дверные проемы до потолка, как и принято для настоящего бизнес-класса, правильная форма, в 2- и 3-комнатных квартирах предусмотрены несколько санузлов, просторные кухни-гостиные площадью 30 м2 и мастер-спальни с отдельной ванной и гардеробом – все для комфортного пребывания резидентов и гостей комплекса. В каждой квартире обязательно есть тёплая лоджия, где можно устроить место для отдыха или занятий фитнесом с красивым видом на набережную реки Исеть и «Екатеринбург-Сити».Для удобства и комфорта резидентов застройщик установил в квартирах инженерные решения от ведущих мировых производителей. Это панорамные окна с низким подоконником (50 см от пола) и двухкамерными стеклопакетами, обладающими улучшенными характеристиками по теплоизоляции, естественному освещению и защите от ультрафиолета; бесшумные и травмобезопасные радиаторы с возможностью точной настройки температурного режима, многоуровневая система очистки воды до уровня питьевой, централизованная вентиляция.Особенностью проекта стали дополнительные места хранения – локеры, которые расположены прямо на этаже. Роскошные лифты, с помощью которых можно сразу спуститься в паркинг. Сам же паркинг является настоящей изюминкой четвертой очереди. Он занимает 5 уровней – 2 подземных и первые три этажа дома, и оборудован специальными лифтами для подъема автомобилей – такого на сегодняшний день нет ни в одном другом проекте застройщика. Светлый паркинг с панорамными окнами будет всегда тёплым – въезды оборудованы тепловой завесой- комфорт уровня 5 звёзд. Фоновая музыка в паркинге создаст настроение и особую звуковую атмосферу.Холлы IV очереди также подчеркивают статусность проекта: здесь есть зона ресепшн, как в пятизвездочном отеле, мягкая зона, где очень удобно ожидать такси или провести встречу, специальные помещения для велосипедов, самокатов и колясок теперь имеют отдельный вход с улицы, отдельные санузлы и душ для домашних питомцев. Все двери открываются автоматически. Из холла предусмотрен прямой доступ в закрытый благоустроенный зеленый двор, оформленный в креативной концепции всегда цветущего сада с детскими игровыми комплексами и беседками из натурального дерева, workout-зоной и дорожками для неспешных прогулок. Чистоту, порядок и безопасность в подъездах и на территории двора круглосуточно обеспечивает персонал собственной управляющей компании застройщика. Консьерж-служба обеспечивает 5* сервисом: всегда готова помочь резидентам с бытовыми вопросами – доставить ребенка в школу, заказать авиа и жд-билеты, полить цветы в квартире или поухаживать за домашним питомцем в отсутствие хозяев. Для удобства резидентов разработано специальное мобильное предложение, с помощью которого осуществляется бесконтактное удаленное взаимодействие с сервисной службой.Резидентам нового дома доступно все богатство внутренней инфраструктуры ЖК «Макаровский». Его территория стала гастрономической Меккой – здесь уже ставшие знаменитыми рестораны Екатеринбурга — «Большой Грузинский» c верандой-оранжереей, Grain и the Dom, а также гастробистро MOST. Кроме того, в пространстве «Макаровского» работают фитнес-клуб федеральной сети World Class с бассейном, аптека, центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье», стоматология «Эттика», продуктовый супермаркет, пекарня «Хлеб и Булки», винотека «Кино Домино», «Байки бар». Для маленьких резидентов созданы сразу два детских сада: центр развития «Мир открытий», расположившийся в реконструированном здании лаборатории при Симановской мельнице – памятнике архитектуры начала XX века, и английский детский сад Sun School. «Мир открытий» признан лучшим детским садом в РФ по итогам летнего федерального конкурса-премии «ТОП-ЖК» - 2021.