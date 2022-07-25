Свердловские эсеры выкупили несколько сотен книг с ЛГБТ-пропагандой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Представители партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» выкупили в книжном магазине в Нижнем Тагиле тираж книг с ЛГБТ-пропагандой. Как сообщает телеканал «Реальный Тагил», сделано это по просьбе епархии РПЦ.В «Центре защиты прав граждан Справедливой России» рассказали, что все выкупленные книги передадут в Нижнетагильскую епархию. Там будет принято решение, что делать с книгами дальше.По данным телеканала, в одной из выкупленных книг представлена однополая семья, а в другой рассказывается о пионерском лагере с несовершеннолетними героями. По неофициальной информации, всего тираж таких книг в городе был распродан в количестве пяти тысяч экземпляров.«Мы говорим о недопустимости пропаганды ЛГБТ. Книги лежат в открытом доступе, на них нет возрастных ограничений. Считаем это пропагандой в чистом виде, а значит мы любыми способами должны защитить наших детей», — заявила эксперт «Центра Защиты прав граждан» по вопросам семьи Евгения Михайлиди.