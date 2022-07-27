Екатеринбургские активисты выиграли суд у приставов, не пустивших их в здание суда
В случае вступления решений в силу ФССП придётся выплатить 56 тысяч рублей компенсации
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил два иска о взыскании с ФССП компенсации за незаконные действия приставов в Железнодорожном районном суде.
Действия, ставшие предметом оспаривания, произошли 13 апреля прошлого года — на эту дату в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга было назначено заседание по делу Анатолия Свечникова, которого полиция обвинила в участии в несанкционированном митинге. Поддержать Свечникова пришло несколько человек, однако в здание суда на улице Пехотинцев их не пустили.
Дежурившие на входе в суд приставы Нуру Нуриев и Дмитрий Чечулин не впускали слушателей, мотивируя это коронавирусными ограничениями, которые на тот момент уже были отменены, но в некоторых судах по какой-то причине выборочно применялись. Помимо того, что активистов не пускали в суд, силовики зачем-то стали им говорить, что они пришли за деньги, а когда один из активистов, Артур Хазиев, начал снимать действия и слова приставов на видео, они запретили видеосъемку, заблокировали выход из здания суда и вызвали наряд Росгвардии.
В итоге на трёх человек — Надежду Шестакову, Артура Хазиева и Галину Королёву — составили протоколы по статье 17.3 КоАП – «Невыполнение распоряжения судебного пристава». Суд по Анатолию Свечникову в тот день не состоялся — заседание отложили, однако теперь предстояли уже три новых суда — над пришедшими поддержать его слушателями.
Впоследствии мировой судья Железнодорожного района Ольга Балаева прекратила все три дела по статье 17.3 КоАП, которые были возбуждены на активистов. Процесс по делу Надежды Шестаковой длился более трёх часов, из которых порядка полутора часов допрашивали пристава Нуру Нуриева, но тот так и не смог обосновать законность своих действий.
Сегодня Кировский суд постановил выплатить компенсацию Надежде Шестаковой и Артуру Хазиеву за незаконное административное преследование. Решения вынесли разные судьи — Юлия Глушкова и Светлана Прилепина соответственно. Однако они оказались идентичными – взыскать с ФССП 28 тысяч рублей компенсации (25 тысяч за услуги защитника и 3 тысячи морального вреда). Расходы на защитника, в роли которого выступал юрист Сергей Тиунов, при этом были взысканы в полном объёме, а вот сумму морального вреда судьи снизили ровно в 10 раз — с 30 до 3 тысяч рублей. Аналогичное дело по иску Галины Королевой будет рассмотрено 4 августа.
Ранее Сергею Тиунову также удалось взыскать с МВД средства за ненадлежащие условия содержания в спецприёмнике для административно-арестованных — Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил получить с полицейского ведомства 55 тысяч рублей.
Действия, ставшие предметом оспаривания, произошли 13 апреля прошлого года — на эту дату в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга было назначено заседание по делу Анатолия Свечникова, которого полиция обвинила в участии в несанкционированном митинге. Поддержать Свечникова пришло несколько человек, однако в здание суда на улице Пехотинцев их не пустили.
Дежурившие на входе в суд приставы Нуру Нуриев и Дмитрий Чечулин не впускали слушателей, мотивируя это коронавирусными ограничениями, которые на тот момент уже были отменены, но в некоторых судах по какой-то причине выборочно применялись. Помимо того, что активистов не пускали в суд, силовики зачем-то стали им говорить, что они пришли за деньги, а когда один из активистов, Артур Хазиев, начал снимать действия и слова приставов на видео, они запретили видеосъемку, заблокировали выход из здания суда и вызвали наряд Росгвардии.
В итоге на трёх человек — Надежду Шестакову, Артура Хазиева и Галину Королёву — составили протоколы по статье 17.3 КоАП – «Невыполнение распоряжения судебного пристава». Суд по Анатолию Свечникову в тот день не состоялся — заседание отложили, однако теперь предстояли уже три новых суда — над пришедшими поддержать его слушателями.
Впоследствии мировой судья Железнодорожного района Ольга Балаева прекратила все три дела по статье 17.3 КоАП, которые были возбуждены на активистов. Процесс по делу Надежды Шестаковой длился более трёх часов, из которых порядка полутора часов допрашивали пристава Нуру Нуриева, но тот так и не смог обосновать законность своих действий.
Активисты после выигранного суда (прекращения дела по 17.3 КоАП) в июне 2021 года.
Сегодня Кировский суд постановил выплатить компенсацию Надежде Шестаковой и Артуру Хазиеву за незаконное административное преследование. Решения вынесли разные судьи — Юлия Глушкова и Светлана Прилепина соответственно. Однако они оказались идентичными – взыскать с ФССП 28 тысяч рублей компенсации (25 тысяч за услуги защитника и 3 тысячи морального вреда). Расходы на защитника, в роли которого выступал юрист Сергей Тиунов, при этом были взысканы в полном объёме, а вот сумму морального вреда судьи снизили ровно в 10 раз — с 30 до 3 тысяч рублей. Аналогичное дело по иску Галины Королевой будет рассмотрено 4 августа.
Ранее Сергею Тиунову также удалось взыскать с МВД средства за ненадлежащие условия содержания в спецприёмнике для административно-арестованных — Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил получить с полицейского ведомства 55 тысяч рублей.
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