В уральской столице состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Завтра, 22 июня 2022 года, будет 81-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби.Как рассказали в пресс-службе мэрии, первым мероприятием станет патриотическая акция «Свеча памяти». Участники акции традиционно пройдут шествием со свечами в руках от дома Севастьянова по проспекту Ленина до площади 1905 года, где выстроятся в слово «Помним». К шествию могут присоединиться все желающие. Сбор – в 21:00, начало шествия – 21:30.После этого состоятся митинг и минута молчания в память павших защитников и всех жертв Великой Отечественной войны. Митинг начнется в 22:00, а закончится в 23:00.Также в среду состоится уличный концерт мастеров искусств «Говорит Урал!». Мероприятие в честь культурных работников Свердловска времен Великой Отечественной войны стартует в 19:00 на Летней эстраде Свердловского музыкального училища имени П.И. Чайковского на улице Первомайская, 22. Атмосферу предвоенного города воссоздадут симфонический оркестр Свердловского музыкального училища имени Чайковского под руководством Юрия Бучукова и артисты театра кукол, академической филармонии, театра оперы и балета и театра музыкальной комедии.Вторая часть концерта будет посвящена культурным работникам Свердловска, которые ушли на фронт. Она пройдет в формате музыкальной прогулки с духовыми оркестрами «Созвездие» и «Уралбэнд». Участники переместятся к железнодорожному вокзалу, где будет объявлена минута молчания у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу.