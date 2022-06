Кристина Кошелева, Парнишка, Максим Свобода и ZOLOTO выступят на Ural Music Night

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Организаторы «Ночи музыки» продолжают анонсировать хедлайнеров фестиваля в Екатеринбурге. В этот раз стало известно, кто выступит на поп-площадках.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе фестиваля, на сцене «ГикКон» у Дворца молодежи выступят Собачий Lie, sonyaprosti, POLINA CHILI, Alpin, Миша Хорев, den sobolev, pinkglasses, Веснушка и ФРАНКЛИ. Хедлайнеры площадки – Кристина Кошелева, Парнишка, Максим Свобода и ZOLOTO.Площадка «Мотив Stage на Капсуле времени» поменяла свое положение, но сохранила хедлайнера – МакSим. Сцена будет находиться неподалеку от Капсулы времени (Воеводина, 2). Помимо МакSим там выступят SayTanya, ZAVARI, ODA MAE, Electroheel, Vanil'noe Nebo, MIRELIA, «слеза», natta, «Психо-Салатико», Лус Киндер, Юхи́м, Zavazalsky, ALEXEY TAVLEEV, гюнтер, КАТЯ РИКЕДА, SHOO, Элона Миллер и elcapitan!Еще одна площадка фестиваля – New/Open Stage – расположится на Октябрьской площади. Там выступят Франкарди», «ГДЕ-ТО ТАМ», «ГАФТ», Electric lines, Light Above, PERSONA, Close to Monday, VALERYANKA, BRAMA и SERAFIMA.Сцена инди-музыки INDIE M будет находиться около офиса сотового оператора «Мотив» на Вайнера, 19. На площадке выступят Гринберг, «5Вечеров», «ЯРЧЕ», Take me from music, Wet Carpet, «ротврот», Anything Helps и IDFDA.Концерты будут идти и в барах. Так, в гастробаре MOMO pan asian kitchen на Карла Либкнехта, 38А выступит сольная исполнительница Фреска, а также два диджея — Dj Misha Cartie и Dj SeLena. В баре Dirty Dance на Малышева, 51А гостей порадуют два пермских коллектива «SuperКлей» и elcapitan! А в баре «Негодяи» на Ленина, 20А выступит Наташа Милая.