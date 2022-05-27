Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон

В качестве аргументов, чтобы не согласовывать заявленное Филипповым и Дебой мероприятие, министерство предоставило** фотографии* с акции 6 февраля (ни один из участников которой, к слову, в нарушении и закона обвинён не был)

Фрагмент мотивированного решения судьи Юлии Головой

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В Кировском районном суде Екатеринбурга 3 июня прошло заседание по иску организаторов митинга в защиту политзаключённых к областному Министерству общественной безопасности (МОБ), фактически запретившему проводить мероприятие на указанную тему 6 июня.Заявители митинга – активист организации «ЛевСД» Игорь Филиппов и бывший кандидат в Заксобрание от партии «Яблоко» Андрей Деба – оспаривали официальный ответ МОБ, в котором было указано, что заявленные цели публичного мероприятия якобы противоречат Конституции России и ряду федеральных законов.Филиппов и Деба подали уведомление о проведении митинга, как и положено по закону, за 12 дней до мероприятия – 25 мая. Уже через день они получили ответ от МОБ, в котором содержался вывод министерства о том, что цель митинга якобы идентична цели, которая была прописана в другом уведомлении – о митинге месячной давности (его МОБ тоже проводить запретило). Тогда цель мероприятия была признана решением Кировского суда от 5 мая 2022 года противоречащей законодательству, однако это решение ещё даже не вступило в законную силу. МОБ просил организаторов устранить несоответствие цели положениям Конституции Российской Федерации и требованиям федеральных законов, иначе согласовывать мероприятие отказывался.Однако выполнить эти требования слабо представлялось возможным – МОБ в ответе указало, что цель мероприятия якобы идентична цели, которая решением от 5 мая (тем самым, что не вступило в силу) признана несоответствующей Конституции. При том, что организаторы намеренно решили в этот раз исключить из цели формулировки, в предыдущий раз не устроившие МОБ – убрали упоминание требования освобождения Алексея Навального, так как одной из основных претензий МОБ было то, что он включён в список экстремистов и террористов, а значит, организаторы якобы собираются пропагандировать экстремизм.Второй претензией МОБ было то, что на одной из предыдущих акций, проводившихся 6-го числа (а именно 6 февраля этого года) один из пикетчиков стоял с плакатом, на котором было написано «Нет», а значит, и потенциальные участники акции 6 июня обязательно будут дискредитировать использование российской армии за рубежом. Доводы о том, что 6 февраля никаких законов, запрещающих выходить с плакатом «Нет]» не было (да и сейчас в ряде регионов есть случаи прекращения судами дел в отношении пикетчиков, вышедших с плакатом «Нет»), ни МОБ, ни судом учтены не были.Для того, чтобы снять вторую претензию МОБ, пикетчик Михаил Зарипов, выходивший 6 февраля с плакатом со словами «Нет», даже предоставил свой отзыв в суд, в котором написал, что не согласовывал текст своего плаката с организатором мероприятия, что на момент 6 февраля в нём ничего противозаконного не было, и что 6 июня подобные формулировки им использованы не будут.Однако суд доводы организаторов митинга принимать во внимание не захотел, и занял позицию МОБ – митинг с указанной целью проводить нельзя, поскольку его участники непременно нарушат закон. Что наводит на подозрения, что, какие бы меры по корректировке формулирования целей мероприятия организаторы ни принимали, исход суда был бы одинаковым. Либо на то, что чиновники МОБ (и поддержавшие их доводы судьи) могут смотреть в будущее, заранее зная, что кто-то из участников согласованного публичного мероприятия непременно нарушит закон.— прокомментировал решение суда истец Игорь Филиппов.