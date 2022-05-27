Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон

09.51 Суббота, 4 июня 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Кировском районном суде Екатеринбурга 3 июня прошло заседание по иску организаторов митинга в защиту политзаключённых к областному Министерству общественной безопасности (МОБ), фактически запретившему проводить мероприятие на указанную тему 6 июня.

Заявители митинга – активист организации «ЛевСД» Игорь Филиппов и бывший кандидат в Заксобрание от партии «Яблоко» Андрей Деба – оспаривали официальный ответ МОБ, в котором было указано, что заявленные цели публичного мероприятия якобы противоречат Конституции России и ряду федеральных законов.

Филиппов и Деба подали уведомление о проведении митинга, как и положено по закону, за 12 дней до мероприятия – 25 мая. Уже через день они получили ответ от МОБ, в котором содержался вывод министерства о том, что цель митинга якобы идентична цели, которая была прописана в другом уведомлении – о митинге месячной давности (его МОБ тоже проводить запретило). Тогда цель мероприятия была признана решением Кировского суда от 5 мая 2022 года противоречащей законодательству, однако это решение ещё даже не вступило в законную силу. МОБ просил организаторов устранить несоответствие цели положениям Конституции Российской Федерации и требованиям федеральных законов, иначе согласовывать мероприятие отказывался.

Однако выполнить эти требования слабо представлялось возможным – МОБ в ответе указало, что цель мероприятия якобы идентична цели, которая решением от 5 мая (тем самым, что не вступило в силу) признана несоответствующей Конституции. При том, что организаторы намеренно решили в этот раз исключить из цели формулировки, в предыдущий раз не устроившие МОБ – убрали упоминание требования освобождения Алексея Навального, так как одной из основных претензий МОБ было то, что он включён в список экстремистов и террористов, а значит, организаторы якобы собираются пропагандировать экстремизм.


В качестве аргументов, чтобы не согласовывать заявленное Филипповым и Дебой мероприятие, министерство предоставило** фотографии* с акции 6 февраля (ни один из участников которой, к слову, в нарушении и закона обвинён не был)


Второй претензией МОБ было то, что на одной из предыдущих акций, проводившихся 6-го числа (а именно 6 февраля этого года) один из пикетчиков стоял с плакатом, на котором было написано «Нет [Роскомнадзор]», а значит, и потенциальные участники акции 6 июня обязательно будут дискредитировать использование российской армии за рубежом. Доводы о том, что 6 февраля никаких законов, запрещающих выходить с плакатом «Нет [Роскомнадзор]» не было (да и сейчас в ряде регионов есть случаи прекращения судами дел в отношении пикетчиков, вышедших с плакатом «Нет [Роскомнадзор]»), ни МОБ, ни судом учтены не были.

Для того, чтобы снять вторую претензию МОБ, пикетчик Михаил Зарипов, выходивший 6 февраля с плакатом со словами «Нет [Роскомнадзор]», даже предоставил свой отзыв в суд, в котором написал, что не согласовывал текст своего плаката с организатором мероприятия, что на момент 6 февраля в нём ничего противозаконного не было, и что 6 июня подобные формулировки им использованы не будут.

Однако суд доводы организаторов митинга принимать во внимание не захотел, и занял позицию МОБ – митинг с указанной целью проводить нельзя, поскольку его участники непременно нарушат закон. Что наводит на подозрения, что, какие бы меры по корректировке формулирования целей мероприятия организаторы ни принимали, исход суда был бы одинаковым. Либо на то, что чиновники МОБ (и поддержавшие их доводы судьи) могут смотреть в будущее, заранее зная, что кто-то из участников согласованного публичного мероприятия непременно нарушит закон.


Фрагмент мотивированного решения судьи Юлии Головой


— Суд должен был рассмотреть цель заново, а не ссылаться на старое решение. Но в итоге суд всё равно сказал, что цель у нас одинаковая – значит, там есть и дискредитация, и экстремизм, — прокомментировал решение суда истец Игорь Филиппов.

* Мeмориал внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов.
* OBД-Инфo внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Одного из авторов «Красной Бурды» оштрафовали за участие в митинге в Екатеринбурге
27 мая 2022
Венский фестиваль отменили в Екатеринбурге
30 мая 2022
Второй этап опрессовок в Екатеринбурге стартует на следующей неделе
03 июня 2022
Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают
31 мая 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Делить не шкуру, делить должности: почему скандалы вокруг организации свердловских охотников не утихают

После смены руководства известной охотничьей организации не прекращаются суды об отмене решений коллегиальных органов власти, рассказываем подробности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:32 В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека
16:58 Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
16:41 В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед
15:51 Свердловскую область на «Иннопроме» будут представлять 20 компаний
15:00 В екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом
13:58 В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
13:05 Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
11:52 В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
10:58 В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
09:58 Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
09:51 Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
20:35 С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран
19:54 Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
19:32 В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток
19:03 Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль
18:37 Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород
17:56 Свердловчан ждут умеренно теплые выходные
17:30 В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
17:13 Свердловчане нашли в иранских киви тутовую щитовку
16:52 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
16:20 В Свердловской области выпускники сдали второй обязательный ЕГЭ
15:47 Мужчину осудят за стрельбу в центре Камышлова
15:16 Масочный режим отменяется в Свердловской области с 4 июня
14:53 Роспотребнадзор признал водоемы Свердловской области небезопасными для купания
14:24 Национальный туристический маршрут запустят в Свердловской области
13:44 «Вечерним ведомостям» назначили 150 тысяч рублей штрафа за пост в телеграм-канале с латинской буквой
Все новости Свердловской области
18:13 Суд в Санкт-Петербурге прекратил очередное дело по статье о «дискредитации армии»
09:12 В Новосибирске водители мусоровозов после забастовки добились повышения зарплаты
17:53 В Брянске улицы, парковки и магазины затопило водой после мощного ливня с градом
17:08 Роскомнадзор подтвердил блокировку в России VPN-сервисов, в том числе Proton VPN
16:35 Патриарх Кирилл благословил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в Храме у Никитских ворот
16:00 В ГД внесут законопроект о наказании за «умышленное агрессивное вождение»
15:28 КПРФ передаст освободившийся мандат Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой
14:34 В Белокурихе из-за поломки горнолыжного подъемника эвакуировали 43 человека
13:24 В Красноярском крае работникам на золотодобывающем месторождении выплатили долги после забастовки
12:43 Глава Минобрнауки Фальков назвал три причины для сохранения в РФ бакалавриата и магистратуры
11:28 Тихвинский вагоностроительный завод не вышел из простоя из-за недостатка импортных деталей
09:55 В Бразилии число погибших из-за ливней и оползней выросло до 121 человека
09:08 В Оклахоме 4 человека погибли в результате стрельбы в больнице Святого Франциска
16:44 Концерт Киркорова в Пятигорске отменили после жалоб на номер с крестом
15:58 В Мытищах произошел взрыв в жилом доме, есть погибший
14:48 В России вынесли первый приговор по уголовному делу о «публичной дискредитации армии»
14:00 СК: жертвами изнасилований в РФ чаще всего становятся девочки 11-14 лет, живущие в городах
12:01 В Приморье фракция КПРФ исключила двух депутатов, осудивших российские действия в Украине
11:06 Роспотребнадзор: в регионы отправят тысячу тест-комплектов для выявления оспы обезьян
10:36 Россия предложила Северной Корее вакцины и лекарства для борьбы с COVID-19
09:49 Власти Турции отменили масочный режим и ПЦР-тесты для въезда в страну
09:26 Суд продлил арест экс-мэру Владивостока до августа
17:46 В Ясногорске Тульской области попытались поджечь военкомат
12:28 В Канаде намерены на законодательном уровне запретить короткоствольное оружие
11:26 Бизнес-омбудсмен: почти 87% предпринимателей в РФ оказались затронуты действием санкций
10:13 В Санкт-Петербурге двое неизвестных напали на журналиста «Соты», сотрудника пресс-службы «Яблока»
Все новости России и мира
17:32 В аварии с фурой на ЕКАД пострадали два человека
16:58 Ещё 180 случаев коронавируса подтвердились в Свердловской области
16:41 В столице Урала у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова украли велосипед
15:51 Свердловскую область на «Иннопроме» будут представлять 20 компаний
15:00 В екатеринбургском посёлке Палкинский Торфяник сгорел садовый дом
13:58 В уральской столице на Уралмаше неизвестный заглядывал под капоты автомобилей
13:05 Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей
11:52 В Свердловской области на площади 21 гектар выявили лесной пожар
10:58 В Екатеринбурге начнут разрабатывать концепцию благоустройства парка «Уралмаш»
09:58 Жители Свердловской области смогут арендовать землю за один рубль
09:51 Суд запретил проводить митинг в Екатеринбурге, основываясь на догадках МОБа о том, что на нём могут нарушить закон
20:35 С одной из строек в Екатеринбурге умыкнули... башенный кран
19:54 Паблик-арт фестиваль «ЧӦ» обратил внимание на маленьких жителей Екатеринбурга
19:32 В малолетнюю жительницу Нижнего Тагила пьяная соседка метнула молоток
19:03 Из-за санкций на центральной площади Екатеринбурга будет петь не Иисус, а Ассоль
18:37 Через несколько дней в центре Екатеринбурга появится огород
17:56 Свердловчан ждут умеренно теплые выходные
17:30 В Верхней Пышме пропала 75-летняя бабушка
17:13 Свердловчане нашли в иранских киви тутовую щитовку
16:52 В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проведут массовые проверки водителей
16:20 В Свердловской области выпускники сдали второй обязательный ЕГЭ
15:47 Мужчину осудят за стрельбу в центре Камышлова
15:16 Масочный режим отменяется в Свердловской области с 4 июня
14:53 Роспотребнадзор признал водоемы Свердловской области небезопасными для купания
14:24 Национальный туристический маршрут запустят в Свердловской области
13:45 В Перми началось заселение четырех новостроек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK