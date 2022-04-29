Свердловские коммунисты провели первомайский субботник у Каменных палаток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Представители свердловского отделения КПРФ в день Международной солидарности трудящихся провели большой субботник в Шарташском парке у Каменных палаток.Напомним, что свердловским коммунистам было отказано в отдельной демонстрации и в предоставлении слова на общем митинге, в связи с чем они приняли решение провести свое мероприятие.«КПРФ запретили организовывать свою демонстрацию и митинг, предложив взамен идти в колонне с "Единой Россией" без возможности выступить с трибуны и даже использовать свои лозунги и призывы. Свердловский областной комитет КПРФ отказался шагать с единороссами и принял решение провести свою маевку у Каменных палаток. Место выбрали не случайно – именно там в дореволюционной России большевики проводили тайные собрания рабочих, что очень символично и относит нас к современности», – рассказали «Вечерним ведомостям» в партии.