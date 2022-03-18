Вадим Самойлов выступил с песней «На Берлин» на концерте в Екатеринбурге в годовщину «Крымской весны»

«Сегодня мы отмечаем не только крымскую весну, мы выражаем поддержку жителям ЛНР и ДНР. Урал всегда поддерживал президента России Владимира Путина в его стремлении сохранить суверенитет, желании обеспечить спокойную жизнь россиянам и защитить право вдумчиво, осознанно выбирать свою судьбу и создавать будущее. Сегодня наша страна стоит перед очень важным рубежом и только единство позволит нам преодолеть все трудности, и с гордостью выйти из них», – сказал со сцены свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости