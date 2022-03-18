Вадим Самойлов выступил с песней «На Берлин» на концерте в Екатеринбурге в годовщину «Крымской весны»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 18 марта в Екатеринбурге на Плотинке и на площади Труда прошел митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине присоединения Крыма. Также заявленной темой мероприятия стала поддержка российской армии. На концерте выступил свердловский губернатор, а почти в самом конце – основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, он спел песню «На Берлин».
На акции в центре Екатеринбурга присутствовали несколько тысяч человек. В основное место концерта на Плотинке пропускали через рамки. Люди также стояли на лестнице, ведущей к площади Труда, так как места всем возле сцены не хватило.
На самой площади Труда присутствующим раздавали термокружки с Z и лозунгом «Своих не бросаем» с горячем чаем.
Одним из последних выступлений стало исполнение Вадимом Самойловым песни «На Берлин».
Напомним, что сегодня в Свердловской области проходят 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых предупреждал, что на акциях полицейские будут проводить процедуру досмотра присутствующих.
«Сегодня мы отмечаем не только крымскую весну, мы выражаем поддержку жителям ЛНР и ДНР. Урал всегда поддерживал президента России Владимира Путина в его стремлении сохранить суверенитет, желании обеспечить спокойную жизнь россиянам и защитить право вдумчиво, осознанно выбирать свою судьбу и создавать будущее. Сегодня наша страна стоит перед очень важным рубежом и только единство позволит нам преодолеть все трудности, и с гордостью выйти из них», – сказал со сцены свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
На акции в центре Екатеринбурга присутствовали несколько тысяч человек. В основное место концерта на Плотинке пропускали через рамки. Люди также стояли на лестнице, ведущей к площади Труда, так как места всем возле сцены не хватило.
На самой площади Труда присутствующим раздавали термокружки с Z и лозунгом «Своих не бросаем» с горячем чаем.
Одним из последних выступлений стало исполнение Вадимом Самойловым песни «На Берлин».
Напомним, что сегодня в Свердловской области проходят 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых предупреждал, что на акциях полицейские будут проводить процедуру досмотра присутствующих.
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В Свердловской области пройдут митинги, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России
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