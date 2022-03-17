В Свердловской области пройдут митинги, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России

– Во время и по окончании акций соблюдайте правопорядок, ведите себя корректно по отношению к другим зрителям. В случае, если вы станете очевидцами какого-либо конфликта или заметите подозрительный предмет, сообщите об этом ближайшему сотруднику полиции или по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД области 8 (343) 358-71-61, – добавил полковник Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 марта, в Екатеринбурге и еще 36-ти муниципалитетах Свердловской области пройдут митинги, посвященные восьмой годовщине присоединения Крыма к России. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.В 37-ми муниципалитетах области сегодня пройдут 33 митинга, одна демонстрация и два флешмоба, посвященные этой дате. Полковник Горелых рассказал, что полицейские вместе с другими правоохранительными структурами предпримут меры для поддержания общественного порядка на мероприятиях.Участникам акций советуют заблаговременно прибывать на место проведения мероприятий, заранее ознакомиться с расположением парковок или рассчитать время движения на общественном транспорте. Полковник Горелых предупреждает о процедуре досмотра и иных мерах обеспечения безопасности, которые будут предпринимать полицейские.С собой на митинги, демонстрацию и флешмобы нельзя приносить колющие и режущие предметы, легковоспламеняющиеся жидкости и пиротехнические изделия. Граждан в состоянии опьянения на мероприятия не допустят. Также рекомендуется воздержаться от использования квадрокоптеров.