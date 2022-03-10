Народным дружинникам в Свердловской области разрешили на митингах применять физическую силу
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Министерство общественной безопасности Свердловской области подготовило методические рекомендации, согласно которым к обеспечению безопасности на митингах теперь могут привлекать народные дружины, созданные в том числе из членов казачьих обществ.
МОБ опиралось при составлении рекомендаций на Федеральный закон №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Согласно опубликованному на сайте министерства документу, народные дружинники могут требовать от граждан прекратить противоправные деяния, применять к нарушителям физическую силу и оказывать полиции содействие при выполнении обязанностей в сфере охраны общественного порядка.
Народные дружинники при исполнении обязанностей находятся под защитой государства. За неподчинения казакам предусмотрено административное наказание – штраф от 500 до 2500 рублей (статья 19.36 КоАП).
МОБ опиралось при составлении рекомендаций на Федеральный закон №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Согласно опубликованному на сайте министерства документу, народные дружинники могут требовать от граждан прекратить противоправные деяния, применять к нарушителям физическую силу и оказывать полиции содействие при выполнении обязанностей в сфере охраны общественного порядка.
Народные дружинники при исполнении обязанностей находятся под защитой государства. За неподчинения казакам предусмотрено административное наказание – штраф от 500 до 2500 рублей (статья 19.36 КоАП).
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