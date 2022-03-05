Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об уходе из Instagram
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил об уходе из Instagram. Однако он остается в других социальных сетях, в которых с ним можно будет связаться.
«Не так давно я создал свои аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте, свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма», – написал мэр города.
Напомним, что накануне Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram.
«Не так давно я создал свои аккаунты в Одноклассниках и ВКонтакте, свой телеграм-канал. А сегодня я по объективным причинам ухожу из Инстаграма», – написал мэр города.
Напомним, что накануне Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram.
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