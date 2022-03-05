В центре Екатеринбурга снова планируют провести митинг «за мир»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь планируют провести митинг «за мир». Заявка на проведение акции подана на 21 марта.
Глава координационного совета левых организаций Екатеринбурга Игорь Филиппов и активист Михаил Зарипов подали в свердловское министерство общественной безопасности уведомление о проведении митинга «за мир».
Мероприятие планируют провести 21 марта в центре Екатеринбурга на площади Труда. Однако еще неизвестно, согласует ли МОБ данный митинг.
Напомним, что до 8 марта все массовые публичные мероприятия в Свердловской области были запрещены указом губернатора.
Глава координационного совета левых организаций Екатеринбурга Игорь Филиппов и активист Михаил Зарипов подали в свердловское министерство общественной безопасности уведомление о проведении митинга «за мир».
Мероприятие планируют провести 21 марта в центре Екатеринбурга на площади Труда. Однако еще неизвестно, согласует ли МОБ данный митинг.
Напомним, что до 8 марта все массовые публичные мероприятия в Свердловской области были запрещены указом губернатора.
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