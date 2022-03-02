В Асбесте женщина вышла с одиночным пикетом к мемориалу Победы
Общество
Фото предоставлено читателями телеграм-канале @ve4ved
В Асбесте женщина вышла с плакатом к мемориалу Победы в Великой Отечественной войне. На плакате у нее написано: «Женщины! Не дадим детей [Роскомнадзор]».
Кроме того, у вышедшей на одиночный пикет заклеен скотчем рот.
Напомним, что ранее в России ввели закон о фейках, касающихся в том числе проводимой Россией специальной операцией. А ранее Роскомнадзор настоятельно рекомендовал СМИ не использовать слово [Роскомнадзор] в описании текущих событий.
Кроме того, у вышедшей на одиночный пикет заклеен скотчем рот.
Напомним, что ранее в России ввели закон о фейках, касающихся в том числе проводимой Россией специальной операцией. А ранее Роскомнадзор настоятельно рекомендовал СМИ не использовать слово [Роскомнадзор] в описании текущих событий.
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