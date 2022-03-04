Врач-тиктокер из Екатеринбурга попросил сеть вернуть возможность российским блогерам публиковать ролики

11.05 Вторник, 8 марта 2022
Общество
Фото: Владимир Нечепорук / Instagram / readydoc
Врач-терапевт из Екатеринбурга Владимир Нечепорук обратился к руководству социальной сети TikTok с просьбой разрешить публиковать российским блогерам образовательный контент в формате роликов и прямых эфиров. Обращение Владимир Нечепорук опубликовал на своих страницах в других соцсетях.

Нечепорук подчеркнул, что он и другие блогеры, создающие образовательный и научный контент, вложили огромное количество сил и личного времени для развития платформы. И добавил, что кроме развлекательных роликов, многие блогеры делают трудоёмкие и научные материалы, что соцсеть дала возможность многим врачам коммуницировать со своими пациентами.

«Мы простым и доступным языком объясняем как устроен человек, наглядно разъясняем анатомо-физиологические особенности организма, опровергаем псевдо-научные факты (особенно в период коронавирусной пандемии) и типичные пациентские заблуждения, которые часто стоят больному его здоровья или даже жизни. Мы объясняем, как распознать заболевание и вовремя профилактировать его, тем самым снижая нагрузку на врачей первичного звена (поликлиники) и ускоряя маршрутизацию к узкому специалисту», – добавил врач-блогер Владимир Нечепорук.


Он также считает, что научный и образовательный контент поможет снять стресс и напряжённость в такое непростое время. Нечепорук подчеркнул, что просит вернуть возможность публикаций для создателей образовательного контента, который не несет политической информации.

Напомним, что ранее соцсеть TikTok заявила, что приостанавливает работу для блогеров из России из-за нового закона о фейках.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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