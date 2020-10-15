В ЕСПЧ начали рассматривать жалобы участников «скверных» протестов
Общество
Фото: nuzzel.com
В Европейском суде по правам человека начали рассмотрение жалоб участников протестов за сохранение сквера у Театра драмы, об этом сообщает телеграм-канал организации «Апология протеста». Всего ЕСПЧ рассмотрит 13 жалоб уральцев.
Суд усмотрел признаки нарушения статьи 5 Конвенции по правам человека (право на свободу передвижения), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (свобода собраний). Все жалобы заявителей связаны с привлечением к административной ответственности по статье о нарушении правил проведения митингов.
Напомним, протесты были связаны с решением о строительстве храма святой Екатерины на месте сквера.
Суд усмотрел признаки нарушения статьи 5 Конвенции по правам человека (право на свободу передвижения), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (свобода собраний). Все жалобы заявителей связаны с привлечением к административной ответственности по статье о нарушении правил проведения митингов.
Напомним, протесты были связаны с решением о строительстве храма святой Екатерины на месте сквера.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге осудят членов ОПГ, сбывавших наркотики
15 октября 2020
15 октября 2020
В ДТП в Первоуральске пострадала двухмесячная девочка
07 октября 2020
07 октября 2020
Шесть автобусных маршрутов в Екатеринбурге не вышли на рейс
09 октября 2020
09 октября 2020
В деле о банкротстве теплоснабжающей компании Дегтярска появился странный участник
Завод, на котором трудоустроены два человека, готов погасить долги муниципального предприятия
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
20:17 За прошедшую неделю в больницах Прикамья для лечения пациентов с COVID-19 развернуто почти 250 коек
20:02 Размер кредита с пониженной процентной ставкой для самозанятых жителей Прикамья увеличен до 1 млн рублей
17:51 Дмитрий Махонин: К 2026 году Прикамье намерено увеличить объем строительства до 1,6 млн квадратных метров жилья в год
12:36
16/10Еще 219 свердловчан заболели коронавирусом
15:08
14/10Клиентка «Рамады» погуляла в отеле на 600 тысяч рублей, «рассчитавшись» поддельными документами
20:55
13/10В полиции Асбеста сменился начальник
18:54
13/10Определены все кандидаты по третьему округу на довыборах в Екатеринбургскую городскую думу
15:06
13/10Несмотря на возражения депутата Вегнера, ЗССО приняло к рассмотрению народный законопроект о прямых выборах мэров
17:14
12/10В горизбиркоме рассмотрен вопрос регистрации кандидатов от КПРФ и «Яблока» на довыборах в ЕГД
18:06
8/10Кандидатов от партий, кроме выдвинутых КПРФ и Яблоком, сегодня зарегистрировали на довыборы в ЕГД