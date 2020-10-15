В ЕСПЧ начали рассматривать жалобы участников «скверных» протестов

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Европейском суде по правам человека начали рассмотрение жалоб участников протестов за сохранение сквера у Театра драмы, об этом сообщает телеграм-канал организации «Апология протеста». Всего ЕСПЧ рассмотрит 13 жалоб уральцев.Суд усмотрел признаки нарушения статьи 5 Конвенции по правам человека (право на свободу передвижения), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 11 (свобода собраний). Все жалобы заявителей связаны с привлечением к административной ответственности по статье о нарушении правил проведения митингов.Напомним, протесты были связаны с решением о строительстве храма святой Екатерины на месте сквера.