Чиновники Березовского пытаются отобрать помещение у инвалидов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Чиновники Березовского пытаются выгнать местное общество инвалидов из занимаемого ими помещения на улице Шиловская. Об этом в Facebook написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.Уже было две попытки отобрать помещение: в августе прошлого года и в апреле 2020 года. Первый раз хватило запроса депутата областному прокурору Сергею Охлопкову. Тогда он ответил, что попытка чиновников выселить инвалидов является неправомерной (на основании ФЗ №181 от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и ФЗ №7 от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях»).Во второй раз администрация Березовского попыталась не просто выселить организации на улицу, а предложить им заменить помещение: съехать из помещения 110 квадратных метров в комнату всего 13 «квадратов». Эту атаку отбили с помощью свердловского министерства социальной политики.Третья попытка выселения началась 14 октября. Обществу инвалидов, в котором состоит более 400 горожан, заявили о необходимости освободить помещение до 16 октября.«Но 14 октября 2020 года (в среду) все снова поменялось. Началась третья, и самая мощная, атака чиновников Берёзовского на инвалидов. Общество неожиданно получило уведомление о необходимости в срок до 16 октября (пятница) освободить помещение и переехать в ту самую комнатушку 13 кв.м., подготовленную в новом Центре общественных организаций, который руководство города с помпой открыло позавчера. Двое суток на сборы и марш в новую "каморку"! Что делать с тренажерами, мебелью, средствами реабилитации и прочим многочисленным имуществом общества чиновники снова ответить не смогли. Требуем - и всё!Завтра срочно еду по этому вопросу в Берёзовский. Ситуация критическая, потому прошу считать этот текст официальным обращением к Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой вмешаться в геноцид инвалидов в Берёзовском и повлиять на местные власти. Насильственный переезд в Центр общественных организаций поставит крест на многолетней работе общества инвалидов. Уж не знаю кому и под какие цели понадобилось просторное помещение на Шиловской, 21, но стоит ли оно той борьбы, которую уже год ведут, доводя людей до отчаяния должностные лица администрации? Неужели эти квадратные метры настолько кому-то важны, что им наплевать на возможные акции протеста со стороны людей с ограниченными возможностями? Если администрация Берёзовского не понимает возможных последствий, то надеемся на мудрость вышестоящего уровня власти», – пишет Дмитрий Ионин.