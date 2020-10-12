Изнуренную голодом малышку из Карпинска перевели в обычную палату

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Малышку из Карпинска, которую 37-летняя мать прятала в шкафу и морила голодом, перевели из реанимации в педиатрическое отделение свердловской областной больницы №1. Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.– Полугодовалую девочку, которую держали в шкафу, из реанимации перевели в обычную палату. В ближайшее время ребенка посетит региональный уполномоченный. Предстоит решить еще много вопросов – в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки. Но сейчас рядом доктора, забота, помощь, – написала Кузнецова в Facebook.Напомним, что в реанимации полугодовалая Полина провела три дня, после того как ее на вертолете доставили в Екатеринбург. Сейчас состояние девочки стабильное. Полина в полном объеме усваивает молочную смесь, спит и играет игрушками.