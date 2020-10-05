Жители уральской столицы по вечерам не могут уехать домой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге усилили контроль за соблюдением масочного режима. Днем проходят рейды, сотрудники полиции выписывают нарушителям протоколы. Однако вечером ситуация меняется: количество общественного транспорта на рейсах уменьшается, а количество пассажиров, желающих уехать домой – нет. В связи с этим ни о какой социальной дистанции в автобусах по вечерам и речи быть не может.Так, екатеринбуржец Григорий Лейба рассказал, что пришел на остановку, чтобы доехать до дома на автобусе №27, однако данный автобус подошел только через полчаса. К этому времени на остановке скопились люди, которые хотели уехать домой.– Зачем писать заумные статьи об эффективности работы МУПов и последствиях политического вмешательства в рынок, если достаточно одной фотографии? Проезд они повышать собрались... – написал он в Facebook.Через полчаса автобус всё же подошел, однако к этому времени о соблюдении социальной дистанции думать уже никто не мог.– Так, полчаса прошло – наслаждаемся второй частью! – пишет Григорий Лейба. – Я назвал ее «27 автобус и социальная дистанция. Тpeтьeй не будет, потому что я хочу жить».