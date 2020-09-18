На Урале пройдёт конкурс творческих работ в поддержку фестиваля «Вместе ярче»

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в поддержку всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2020 пройдёт конкурс творческих работ на тему энергосбережения и экологии. Принять участие в нём смогут все желающие в возрасте от 6 до 25 лет.Конкурс пройдёт с 28 сентября по 15 октября в двух номинациях:- Рисунок на любую из тем на выбор (для участников от 6 до 11 лет: «Счастливый киловатт», «Наши друзья – электроприборы», «Сбережем планету вместе»; для участников от 12 до 16 лет: «Энергосберегающая шкатулка», «Экология и энергосбережение», «Управляя энергией»).- Фоторабота на любую из тем на выбор (для участников от 12 до 25 лет: «Энергетик — профессия будущего», «Источник энергоресурсов — только природа», «Жизнь в стиле эко»).Работы с указанием темы и хештегом #ВместеЯрче_СвердловскаяОбласть нужно разместить в своём аккаунте в Instagram. Также необходимо указать в комментарии к публикации свой город, наименование учреждения, фамилию, имя, возраст, название работы, Ф.И.О. педагога (при наличии) и подписаться на аккаунт @smirnovnb.