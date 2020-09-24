В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города

20.38 Суббота, 26 сентября 2020
Общество
Сегодня, 26 сентября, в день рождения поэта Ильи Кормильцева в нескольких екатеринбургских скверах появились таблички со строчками его стихов. Плакаты можно увидеть возле Оперного театра и в сквере у театра драмы. Организатором акции выступила общественный деятель и журналист Гузель Аиткулова.



Более двух лет назад активисты выходили с инициативой увековечить память Ильи Кормильцева на карте родного для поэта Екатеринбурга. В администрации города в 2018 году состоялось заседание комиссии по топонимике, где этот вопрос решили положительно – чиновники определили назвать именем Кормильцева сквер возле корпуса УрФУ, где поэт учился. При этом активисты предлагали дать имя скверу Кормильцева скверу за Оперным театром, так как именно это пространство одно из немногих является безымянным.
«На комиссии по топонимике было уже принято решение по наименованию сквера на Белинского — Декабристов именем Ильи Валерьевича. Причем это предложили городские чиновники, а мы предлагали сквер за Оперным театром, потому что он не имеет никакого названия», — рассказала «Вечерним ведомостям» Гузель Аиткулова.



Год назад в этот день Гузель вышла на одиночный пикет возле здания городской Администрации, в связи с плакатом «Где обещанный сквер Кормильцева?».

«В честь дня рождения Ильи Кормильцева мы решили устроить акцию для того чтобы напомнить о том, что этому городу необходим сквер имени Кормильцева. Хотя бы потому, что это родной город большого поэта. На самом деле для Екатеринбурга большая честь иметь какой-то топонимический объект или что-то увековечивающее память Кормильцева, чем для Кормильцева иметь собственный сквер», — рассказала Аиткулова, — «Неплохо было бы мэрии, если они что-то говорят, то уже это делать. А то получается ситуация, при которой очень хочется напомнить слова Кормильцева «Можно делать и отсутствие», потому что Высокинский, когда я год назад выходила на пикет возле мэрии, сказал, что память Кормильцева очень важна для нашего города. Однако прошло уже почти два года с того момента как комиссия по топонимики приняла решение, но как ничего не было, так ничего нет».

В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города


В акции приняли участие несколько человек. В том числе Павел Пивоваров, екатеринбургский журналист и поэт:
«Кормильцев является одним из самых недооценённых и гениальных поэтов. Заметьте, мы почему-то до сих пор называем и не переименуем улицы в честь малоизвестных поэтов, например, Одоевского, Ивана Мятлева и прочих архаичных поэтов, давно уже устаревших. А Кормильцев актуален до сих пор. Он мог точно охарактеризовать весь этот прогнивший бюрократический аппарат, всю конформистскую структуру, где все погрязли в циничности и лжи, и делал это настолько красиво, без всяких оскорблений».



Павел Пивоваров напомнил, что Кормильцев также был прекрасным любовным лириком и процитировал его стих о любви «Камера пыток»:

«Я слишком долго думал, что любовь — это бред.
Это проще простого, когда ее нет.
Я пытался влюбляться, пытался пить.
Я устал претворятся, что мне нравится жить.
Я уже не боялся сойти с ума или позабыть свое имя».



«Прекрасно же. Ничуть не хуже наших классиков. Трагедия Кормильцева после смерти заключается в том, что его имя просто не упоминают, так как он был против власти, так как он отрицал эти все «кабинеты из кожи», где "первые на последних похожи». Он был вне времени, и он остается вне времени — в вечности», — добавил Павел.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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